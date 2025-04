Ucraina Mosca servizi speciali Kiev dietro uccisione generale

Milano, 25 apr. (LaPresse) – "Ci sono motivi per credere che i servizi speciali ucraini siano stati coinvolti nell'omicidio" del generale Yaroslav Moskalik, vice capo della Direzione operativa principale dello Stato maggiore delle forze armate russe, "soprattutto perché" Moskalik "era loro noto per il suo lavoro" anche nel Gruppo di contatto di Minsk "per la risoluzione del conflitto nell'Ucraina sudorientale". Lo ha dichiarato durante un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo quanto riporta l'agenzia Tass.

