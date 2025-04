Ucraina le cinque condizioni di Zelensky per la pace

cinque condizioni per l’avvio di un eventuale processo di pace con Mosca. Lo riferisce il Telegraph, secondo cui l’iniziativa Ucraina mira a riaffermare il proprio ruolo centrale nei negoziati e a fissare alcuni paletti invalicabili.I primi due punti del documento sottolineano che ogni accordo dovrà basarsi sul diritto internazionale, escludendo qualsiasi ipotesi di capitolazione. Il messaggio politico è chiaro: Kiev non è disposta a negoziare da una posizione di debolezza, né ad accettare soluzioni imposte che ignorino le norme fondamentali del diritto internazionale.Nel testo si afferma anche che eventuali concessioni territoriali, persino temporanee, potranno essere prese in considerazione solo in presenza di garanzie di sicurezza forti e vincolanti. Thesocialpost.it - Ucraina, le cinque condizioni di Zelensky per la pace Leggi su Thesocialpost.it Kiev avrebbe presentato agli Stati Uniti una bozza conper l’avvio di un eventuale processo dicon Mosca. Lo riferisce il Telegraph, secondo cui l’iniziativamira a riaffermare il proprio ruolo centrale nei negoziati e a fissare alcuni paletti invalicabili.I primi due punti del documento sottolineano che ogni accordo dovrà basarsi sul diritto internazionale, escludendo qualsiasi ipotesi di capitolazione. Il messaggio politico è chiaro: Kiev non è disposta a negoziare da una posizione di debolezza, né ad accettare soluzioni imposte che ignorino le norme fondamentali del diritto internazionale.Nel testo si afferma anche che eventuali concessioni territoriali, persino temporanee, potranno essere prese in considerazione solo in presenza di garanzie di sicurezza forti e vincolanti.

