Ucraina incontro Putin Witkoff concluso dopo tre ore

concluso dopo tre ore al Cremlino l’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e Steven Witkoff, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti. Lo ha riferito l’assistente del presidente russo Yuri Ushakov, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. Lapresse.it - Ucraina: incontro Putin-Witkoff concluso dopo tre ore Leggi su Lapresse.it Milano, 25 apr. (LaPresse) – Si ètre ore al Cremlino l’tra il presidente russo Vladimire Steven, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti. Lo ha riferito l’assistente del presidente russo Yuri Ushakov, secondo quanto riporta l’agenzia Tass.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Putin-Witkoff, colloquio fiume su Ucraina. Ma incontro con Trump resta incognita - (Adnkronos) – Un incontro fiume durato quattro ore e mezzo e terminato alle dieci di ieri sera (ora di San Pietroburgo) quello fra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il presidente russo Vladimir Putin, a porte chiuse nella biblioteca presidenziale di San Pietroburgo, dopo un nuovo colloquio, al Gran Europe Hotel della città russa […] 🔗periodicodaily.com

Ucraina, “molto positivi” i colloqui tra Usa e Russia. Entro febbraio, incontro Trump-Putin - In una conferenza stampa tenutasi a Mar-a-Lago, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito “molto positivi” i colloqui tra Washington e Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina, aggiungendo di essere “fiducioso” nella volontà russa di fermare “la barbarie” in corso. “Soldati russi e ucraini muoiono a migliaia ogni settimana. Vogliamo fermare questa guerra insensata, che non sarebbe mai dovuta iniziare”, ha dichiarato Trump, riferendosi ai negoziati mediati dall’Arabia Saudita a cui hanno partecipato solo Stati Uniti e Russia. 🔗ilfogliettone.it

Guerra in Ucraina e negoziati di pace a Riad, il Cremlino frena su un incontro Putin-Zelensky-Trump: «Finora nessun accordo» - Non è previsto oggi alcun incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. A renderlo noto è il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa russa Tass. «Non ci sono ancora discussioni in merito a tale incontro», ha dichiarato Peskov affermando che finora «non ci sono piani per una conversazione ai massimi livelli» tra Russia e Usa, per cui nessun incontro in vista tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, magari alla presenza di Donald Trump. 🔗open.online

Ucraina, Witkoff arrivato a Mosca. Lavrov: Russia pronta a chiudere accordo; Cominciato incontro Putin-Witkoff a Mosca. Trump, 'La Crimea? Resterà ai russi. Zelensky lo capisce'; Guerra Ucraina, Witkoff a Mosca per quarto incontro con Putin. LIVE; Witkoff ricevuto al Cremlino, Trump: la Crimea resterà ai russi. Sindaco Kiev: cedere per pace - Trump: Usa e Russia vicini all'accordo, accordo avverrà secondo mia tempistica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina-Russia, Putin accoglie a Mosca Steven Witkoff - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha accolto a Mosca l’inviato speciale del presidente statunitense Steven Witkoff. Si tratta del secondo incontro tra i due nelle ultime due settimane e del quarto ... 🔗msn.com

Colloquio Putin-Witkoff, 'più vicini non solo su Ucraina' - Il colloquio oggi al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato americano Steve Witkoff è stato "costruttivo" e ha "permesso di avvicinare ulteriormente le posizioni della Russia e de ... 🔗ansa.it

Guerra Ucraina, Media: Witkoff a Mosca, oggi l'incontro con Putin. Raid russo a Pavlohrad: 3 morti, tra cui un bimbo - La Russia è pronta a concludere un accordo sulla risoluzione del conflitto ucraino, ma alcune disposizioni del futuro accordo devono ancora essere concordate e Mosca ci sta ... 🔗ilmessaggero.it