Ucraina il piano europeo contro Trump per salvare Kiev

Ucraina sono ormai palesi, lasciando un tavolo negoziale sempre più fragile. Da un lato, gli Stati Uniti – guidati dal presidente Donald Trump – spingono per una risoluzione rapida in accordo con Mosca; dall’altro, l’Europa e Kiev insistono su condizioni più rigide, senza concessioni territoriali. Trump arriva oggi a Roma, in un contesto di grande significato simbolico, per i funerali di Papa Francesco. L’incontro con i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà cruciale per evitare che le divergenze possano far saltare un possibile accordo. Nel frattempo, l’inviato speciale Usa, Steve Witkoff, è di nuovo a Mosca per ulteriori negoziati con il presidente russo Vladimir Putin.Le divergenze sulle proposte territoriali e sulle sanzioniSecondo documenti ottenuti in esclusiva da Reuters, le differenze tra i due schieramenti si concentrano principalmente su alcune questioni cruciali. Thesocialpost.it - Ucraina, il piano europeo contro Trump per salvare Kiev Leggi su Thesocialpost.it Le divergenze tra la proposta americana e quella europea per porre fine alla guerra insono ormai palesi, lasciando un tavolo negoziale sempre più fragile. Da un lato, gli Stati Uniti – guidati dal presidente Donald– spingono per una risoluzione rapida in accordo con Mosca; dall’altro, l’Europa einsistono su condizioni più rigide, senza concessioni territoriali.arriva oggi a Roma, in un contesto di grande significato simbolico, per i funerali di Papa Francesco. L’incon i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà cruciale per evitare che le divergenze possano far saltare un possibile accordo. Nel frattempo, l’inviato speciale Usa, Steve Witkoff, è di nuovo a Mosca per ulteriori negoziati con il presidente russo Vladimir Putin.Le divergenze sulle proposte territoriali e sulle sanzioniSecondo documenti ottenuti in esclusiva da Reuters, le differenze tra i due schieramenti si concentrano principalmente su alcune questioni cruciali.

