Ucraina finiti i colloqui tra Witkoff e Putin Possibile aprire trattative dirette Mosca Kiev Trump La Crimea resterà alla Russia

Mosca ha usato un missile nordcoreano nel raid sulla capitale". Media: Londra verso la rinuncia all'invio di peacekeeper Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, finiti i colloqui tra Witkoff e Putin: "Possibile aprire trattative dirette Mosca-Kiev" | Trump: "La Crimea resterà alla Russia" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il presidente Usa: "Zelensky lo capisce". Il leader ucraino: "ha usato un missile nordcoreano nel raid sulla capitale". Media: Londra verso la rinuncia all'invio di peacekeeper

Guerra in Ucraina, finiti dopo 5 ore i colloqui tra Russia e Usa a Istanbul - Mosca: "Scontro diretto se truppe europee nel Paese". Zelensky: "Almeno 155 cinesi combattono per il Cremlino". Pechino smentisce 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucraina, Tajani “Colloqui Gedda importanti per pace giusta e duratura” - ROMA (ITALPRESS) – “I colloqui di Gedda sono un passo avanti importante sulla strada di una pace giusta e duratura per l'Ucraina, una pace che l'Europa vuole contribuire a costruire. Il cessate il fuoco e la ripresa della protezione militare americana a Kiev saranno i primi temi che i ministri degli Esteri del G7 discuteranno in Canada anche con il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Vogliamo che l'aggressione della Russia all'Ucraina cessi il prima possibile: possiamo raggiungere questo obiettivo noi europei uniti assieme agli americani”. 🔗liberoquotidiano.it

Americani ed europei da Macron: “Cerchiamo intese sull’Ucraina”; Ucraina, Trump: a breve accordo su armi e terre rare, stiamo parlando di confini e della centrale di Zaporizhzhia. Finiti colloqui Usa-Russia a Riad; Tutte le guerre portano a Witkoff; Ucraina, conclusi colloqui con Usa, Kiev: Discussione produttiva. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Colloquio Putin-Witkoff, 'più vicini non solo su Ucraina' - Il colloquio oggi al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato americano Steve Witkoff è stato "costruttivo" e ha "permesso di avvicinare ulteriormente le posizioni della Russia e de ... 🔗ansa.it

Ucraina, Witkoff arrivato a Mosca per colloqui di pace Usa-Russia, Lavrov: “Pronti a concludere accordo per risoluzione conflitto” - Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump, è arrivato a Mosca per dialogare con la Russia della pace in Ucraina. Il Ministro degli affari esteri russo, Lavrov, ha dichiarat ... 🔗informazione.it