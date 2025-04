Ucraina Donald Trump La Crimea Per colpa di Obama resterà alla Russia Zelensky lo capisce tutti lo sanno

Ucraina “ci stiamo avvicinando ad un accordo” e la Crimea “resterà alla Russia”. Lo ha dichiarato Donald Trump, in uno dei passaggi dell’intervista concessa al settimanale statunitense Time, “un botta e risposta” sui suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca.“Crimea? colpa di Obama. Errore parlare di Kiev nella Nato” – Secondo il presidente Usa la responsabilità della perdita della Crimea ricade sul predecessore democratico Barack Obama: “La Crimea è andata ai russi. È stata consegnata loro da Barack Hussein Obama, non da me – ribadisce il presidente – Se la sarebbero presa da me come hanno fatto con Obama? No, non sarebbe successo. La Crimea, se fossi stato presidente, non sarebbe stata presa”.“La Crimea rimarrà alla Russia. E Zelensky lo capisce, e tutti capiscono che è con loro da molto tempo – prosegue il Tycoon – È con loro da molto prima che arrivasse Trump. Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Donald Trump: “La Crimea? Per colpa di Obama resterà alla Russia . Zelensky lo capisce, tutti lo sanno” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Sull’“ci stiamo avvicinando ad un accordo” e la”. Lo ha dichiarato, in uno dei passaggi dell’intervista concessa al settimanale statunitense Time, “un botta e risposta” sui suoi primi 100 giorniCasa Bianca.“di. Errore parlare di Kiev nella Nato” – Secondo il presidente Usa la responsabilità della perdita dellaricade sul predecessore democratico Barack: “Laè andata ai russi. È stata consegnata loro da Barack Hussein, non da me – ribadisce il presidente – Se la sarebbero presa da me come hanno fatto con? No, non sarebbe successo. La, se fossi stato presidente, non sarebbe stata presa”.“Larimarrà. Elo, ecapiscono che è con loro da molto tempo – prosegue il Tycoon – È con loro da molto prima che arrivasse

