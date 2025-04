Ucraina Cremlino incontro Putin Witkoff ha avvicinato posizioni su varie questioni

Cremlino, a Mosca, tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato speciale del presidente statunitense Steven Witkoff ha avvicinato le posizioni di Russia e Stati Uniti non solo sull’Ucraina, ma anche su una serie di altre questioni. Lo ha detto ai giornalisti il consigliere del leader russo per la politica estera, Yuri Ushakov, secondo quanto riferisce l’agenzia Tass. “La conversazione ci ha permesso di avvicinare ulteriormente le posizioni di Russia e Stati Uniti non solo sull’Ucraina, ma anche su una serie di altre questioni internazionali”, ha dichiarato. Lapresse.it - Ucraina: Cremlino, incontro Putin-Witkoff ha avvicinato posizioni su varie questioni Leggi su Lapresse.it Milano, 25 apr. (LaPresse) – Il colloquio, svoltosi oggi al, a Mosca, tra il presidente russo Vladimire l’inviato speciale del presidente statunitense Stevenhaledi Russia e Stati Uniti non solo sull’, ma anche su una serie di altre. Lo ha detto ai giornalisti il consigliere del leader russo per la politica estera, Yuri Ushakov, secondo quanto riferisce l’agenzia Tass. “La conversazione ci ha permesso di avvicinare ulteriormente ledi Russia e Stati Uniti non solo sull’, ma anche su una serie di altreinternazionali”, ha dichiarato.

