Ucraina avvoltoi in volo su Leopoli dal 5 al 9 maggio missione d affari per la ricostruzione mentre Leonardo e Italia aumentano esportazione di munizioni e sistemi d arma

Italiane come Leonardo e altre hanno aumentato le esportazioni di armamenti all’Ucraina, portando la quota di munizioni esportate dall’UE dal 19% al 34% nel secondo trimestre 2024. L’Italia ha segnato un +86% nel 2022, posizionandosi sesta al mondo tra gli esportatori di armamenti La Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, avvoltoi in volo su Leopoli, dal 5 al 9 maggio "missione d'affari" per la ricostruzione mentre Leonardo e l'Italia aumentano l'esportazione di munizioni e sistemi d'arma Leggi su Ilgiornaleditalia.it Impresene comee altre hanno aumentato le esportazioni dimenti all’, portando la quota diesportate dall’UE dal 19% al 34% nel secondo trimestre 2024. L’ha segnato un +86% nel 2022, posizionandosi sesta al mondo tra gli esportatori dimenti La

