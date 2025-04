Uccide i vicini di casa a coltellate e poi si toglie la vita con la stessa arma Dramma a Torino

Torino) ha ucciso a coltellate una giovane coppia di vicini di casa e poi si è tolto la vita con la stessa arma . Una tragedia che ha sconvolto la cittadina, a 25 chilometri dal capoluogo piemontese e alle porte del Pinerolese, un tempo nota in tutta Italia per la "santa di. Feedpress.me - Uccide i vicini di casa a coltellate e poi si toglie la vita con la stessa arma. Dramma a Torino Leggi su Feedpress.me Si cerca di capire cosa possa avere scatenato la furia omicida di Andrea Longo, l’uomo di 34 anni che ieri sera a Volvera () ha ucciso auna giovane coppia didie poi si è tolto lacon la. Una tragedia che ha sconvolto la cittadina, a 25 chilometri dal capoluogo piemontese e alle porte del Pinerolese, un tempo nota in tutta Italia per la "santa di.

Approfondimenti da altre fonti

Volvera, uccide i vicini di casa e si toglie la vita - Duplice omicidio e suicidio a Volvera in provincia di Torino. Andrea Longo, camionista di 34 anni, ha ucciso Chiara Spatola (28) e Simone Sorrentino (23). La coppia, secondo quanto scrive l’Eco del Chisone, stava per trasferirsi in un’altra casa e in un’altra città, a Rivalta Torinese. Questa sera il camionista avrebbe suonato al campanello dell’appartamento dei due giovani, facendosi aprire. Poi l’aggressione, i cui dettagli devono ancora essere chiariti dagli investigatori. 🔗open.online

Uccide coppia di vicini di casa ventenni con un coltello da sub, poi si suicida: dramma a Volvera - Omicidio-suicidio a Volvera in provincia di Torino: Andrea Longo, camionista di 34 anni, ha ucciso Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, 23, e poi si è suicidato. Giallo sul movente.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Massacra i vicini di casa 20enni con un coltello da sub, poi si uccide con la stessa arma - Sarebbe stata una lite condominiale a scatenare la furia omicida di Andrea Longo, 35 anni, che nella serata di giovedì 24 aprile ha ucciso una coppia di vicini di casa, Simone Sorrentino, 24 anni, e Chiara Spatola, 28 anni, per poi togliersi la vita. È accaduto a Volvera (Torino), nel condominio... 🔗today.it

Uccide a coltellate una coppia di vicini e si suicida; Uccide due vicini di casa a coltellate e si toglie la vita a Volvera, dramma alle porte di Torino; Volvera, lite in condominio: uccide coppia di vicini con un coltello da sub poi si toglie vita; Uccide coppia di vicini di casa ventenni con un coltello da sub, poi si suicida: dramma a Volvera. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Uccide vicini di casa e si ammazza, Cc indagano su movente - Si cerca di capire cosa possa avere scatenato la furia omicida di Andrea Longo, l'uomo di 34 anni che ieri sera a Volvera (Torino) ha ucciso a coltellate una giovane coppia di vicini di casa e poi si ... 🔗ansa.it

Uccide due vicini di casa a coltellate e si toglie la vita a Volvera, dramma alle porte di Torino - La tragedia al culmine di una lite condominiale Uccide i vicini di casa e si suicida. E’ successo giovedì sera, 24 aprile, a Volvera, in provincia di Torino. All’origine dell’aggressione pare ci sia… ... 🔗informazione.it

Torino, uccide i vicini e si suicida a Volvera - Uccide i vicini di casa e si suicida. E’ successo giovedì sera, 24 aprile, a Volvera, in provincia di Torino. All’origine dell’aggressione pare ci sia stata una lite condominiale. Le vittime, uccise a ... 🔗msn.com