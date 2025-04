Uccide i vicini a Volvera e si suicida i carabinieri sul luogo del delitto

Volvera, in provincia di Torino, e un uomo ha ucciso a coltellate una coppia di vicini, per poi togliersi la vita. Sul posto i carabinieri. Le immagini del luogo della strage. Lapresse.it - Uccide i vicini a Volvera e si suicida: i carabinieri sul luogo del delitto Leggi su Lapresse.it Una lite condominiale è degenerata in aggressione a, in provincia di Torino, e un uomo ha ucciso a coltellate una coppia di, per poi togliersi la vita. Sul posto i. Le immagini deldella strage.

Uccide i vicini di casa e si suicida. E' successo giovedì sera, 24 aprile, a Volvera, in provincia di Torino. All'origine dell'aggressione pare ci sia stata una lite condominiale. Le vittime, uccise a coltellate, sarebbero una coppia di 29 e 24 anni secondo quanto scrive la testata locale L'Eco del Chisone. I due si sarebbero dovuti trasferire tra poche settimane in un altro appartamento a Rivalta.

Duplice omicidio e suicidio a Volvera in provincia di Torino. Andrea Longo, camionista di 34 anni, ha ucciso Chiara Spatola (28) e Simone Sorrentino (23). La coppia, secondo quanto scrive l'Eco del Chisone, stava per trasferirsi in un'altra casa e in un'altra città, a Rivalta Torinese. Questa sera il camionista avrebbe suonato al campanello dell'appartamento dei due giovani, facendosi aprire. Poi l'aggressione, i cui dettagli devono ancora essere chiariti dagli investigatori.

