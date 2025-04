Uccide due vicini di casa a coltellate e si toglie la vita a Volvera dramma alle porte di Torino

Volvera, un uomo di 34 anni ha ucciso a coltellate una coppia di vicini e si è poi ucciso Notizie.virgilio.it - Uccide due vicini di casa a coltellate e si toglie la vita a Volvera, dramma alle porte di Torino Leggi su Notizie.virgilio.it Duplice omicidio e suicidio a, un uomo di 34 anni ha ucciso auna coppia die si è poi ucciso

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Una lite tra vicini di casa è culminata in tragedia a Delebio, centro della Valtellina, in provincia di Sondrio. Oggi, 22 aprile, un anziano di 90 anni ha sparato contro due uomini, di 50 e 53 anni, per poi togliersi la vita. A quanto si apprende, il 90enne sarebbe uscito di casa, in vicolo Monticelli, rivolgendo il suo fucile da caccia contro un vicino e contro la persona che lo stava aiutando nei lavori dell’abitazione: ha quindi fatto fuoco, colpendoli di striscio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Mentre il Trentino stava facendo i conti con le due valanghe (una finita su una pista da sci e una che ha travolto due scialpinisti sul gruppo del Lagorai) che hanno caratterizzato la giornata di ieri, al di là del confine, nelle Dolomiti Bellunesi, la neve ha portato la morte. Due persone... 🔗trentotoday.it

13.00 Due sciatori italiani sono morti in un incidente provocato da una valanga, verificatosi sui monti Abisko in Svezia. Lo riportano i media svedesi che citano fonti di polizia. Le vittime sarebbero 2 uomini di 45 e 50 anni. Illesi altri 3 connazionali dello stesso gruppo. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio, quando una valanga ha investito a terra l'elicottero degli escursionisti. Le due vittime, intrappolate sotto la neve, sono morte in ospedale. 🔗servizitelevideo.rai.it

Uccide due vicini di casa a coltellate e si toglie la vita a Volvera, dramma alle porte di Torino; Volvera, lite in condominio: uccide coppia di vicini con un coltello da sub poi si toglie vita; Uccide i due vicini con il coltello da sub e si toglie la vita; Duplice omicidio e suicidio: uccide i vicini di case e si toglie la vita con lo stesso coltello. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uccide i vicini di casa, poi un altro gesto estremo: giallo sull’aggressione mortale - Aggressione mortale e gesto estremo: il mistero riguardo quanto accaduto nel Torinese dove un uomo ha ucciso i vicini in modo brutale. Ore di sgomento in Italia per una serie di episodi violenti: dopo ... 🔗msn.com

Torino, uccide i vicini e si suicida a Volvera - Uccide i vicini di casa e si suicida. E’ successo giovedì sera, 24 aprile, a Volvera, in provincia di Torino. All’origine dell’aggressione pare ci sia stata una lite condominiale. Le vittime, uccise a ... 🔗msn.com

Uccide i due vicini col coltello da sub e poi si taglia la gola. Lite di condominio finisce in tragedia - Notte di sangue in provincia di Torino a Volvera, una lite di condominio finisce in tragedia: il killer uccide una coppia di vicini di casa a coltellate e poi si taglia la gola con la stessa arma. Que ... 🔗affaritaliani.it