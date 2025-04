Uccide coppia e si suicidaperseguitava la ragazza da mesi

mesi. Risiederebbe in questo, secondo La Stampa, il movente del duplice omicidio, di Spatola e del suo compagno Simone Sorrentino, e del suicidio di Andrea Longo avvenuti ieri a Volvera Torino. Longo aspettava Chiara davanti casa quasi ogni sera e, rivela la versione on line del quotidiano, le aveva detto di lasciare il fidanzato. Negli atti d'indagine dunque si procede anche per femminicidio. Quotidiano.net - Uccide coppia e si suicida,perseguitava la ragazza da mesi Leggi su Quotidiano.net Andrea Longo perseguitava Chiara Spatola da. Risiederebbe in questo, secondo La Stampa, il movente del duplice omicidio, di Spatola e del suo compagno Simone Sorrentino, e del suicidio di Andrea Longo avvenuti ieri a Volvera Torino. Longo aspettava Chiara davanti casa quasi ogni sera e, rivela la versione on line del quotidiano, le aveva detto di lasciare il fidanzato. Negli atti d'indagine dunque si procede anche per femminicidio.

Pakistan, coppia uccide la domestica 13enne: aveva rubato un cioccolatino - Le autorità del Pakistan hanno arrestato una coppia a Rawalpindi, nel Punjab, per l'omicidio di Iqra, una domestica di 13 anni. La giovane sarebbe stata torturata dopo aver rubato dei cioccolatini. La notizia arriva dalla BBC e ha scatenato un'ondata di indignazione.Leggi anche: Follia al Gemelli, medico semina il panico: "Vi faccio uccidere", poi fa pipì sul muro La denuncia del padre Il padre di Iqra, Sana Ullah, ha raccontato il suo dolore.

Uccide coppia di vicini di casa ventenni con un coltello da sub, poi si suicida: dramma a Volvera - Omicidio-suicidio a Volvera in provincia di Torino: Andrea Longo, camionista di 34 anni, ha ucciso Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, 23, e poi si è suicidato. Giallo sul movente.

Torino, lite tra vicini finisce in tragedia: 34enne uccide coppia e si suicida - Una lite condominiale è degenerata in un'aggressione mortale a Volvera, in provincia di Torino. Andrea Longo, camionista 34enne, ha ucciso a coltellate una coppia di vicini, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Le vittime, Chiara Spatola, di 28 anni, e Simone Sorrentino, di 23, avrebbe cercato di fuggire, ma l'uomo li ha raggiunti nel cortile della palazzina nella pianura torinese, a 25 chilometri dal capoluogo piemontese, colpendoli mortalmente.

