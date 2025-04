Uccide a coltellate una coppia di vicini di casa poi si toglie la vita duplice omicidio e suicidio nel Torinese

coltellate una coppia di vicini di casa, poi, con la stessa arma, si è tolto la vita. Il duplice omicidio e poi il suicidio sono avvenuti a Volvera, a 25 chilometri da Torino, nella serata di giovedì 24 aprile.Secondo le prime testimonianze, l’aggressione è avvenuta al culmine di una lite tra la coppia e il vicino, l’uomo armato di coltello. Le vittime sono Chiara Spatola, operaia di 28 anni e Simone Sorrentino, magazziniere di 23 anni, uccisi da Andrea Longo, un camionista di 34 anni. Immediato l’intervento dei soccorsi: i primi a intervenire sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono stati i carabinieri della stazione di None, nel Torinese. Poi sono intervenuti anche i militari dell’Arma del comando provinciale di Torino.Il 34enne, che risulta essere pregiudicato, avrebbe suonato al campanello dell’appartamento della giovane coppia, facendosi aprire. Ilfattoquotidiano.it - Uccide a coltellate una coppia di vicini di casa, poi si toglie la vita: duplice omicidio e suicidio nel Torinese Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ha ucciso aunadidi, poi, con la stessa arma, si è tolto la. Ile poi ilsono avvenuti a Volvera, a 25 chilometri da Torino, nella serata di giovedì 24 aprile.Secondo le prime testimonianze, l’aggressione è avvenuta al culmine di una lite tra lae il vicino, l’uomo armato di coltello. Le vittime sono Chiara Spatola, operaia di 28 anni e Simone Sorrentino, magazziniere di 23 anni, uccisi da Andrea Longo, un camionista di 34 anni. Immediato l’intervento dei soccorsi: i primi a intervenire sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono stati i carabinieri della stazione di None, nel. Poi sono intervenuti anche i militari dell’Arma del comando provinciale di Torino.Il 34enne, che risulta essere pregiudicato, avrebbe suonato al campanello dell’appartamento della giovane, facendosi aprire.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Uccide la convivente a coltellate e si butta dalla finestra: femminicidio con tentato suicidio nel Fiorentino. La coppia ha un figlio di 2 anni - Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Rufina, in provincia di Firenze, mentre il convivente è ricoverato in ospedale a Careggi in gravi condizioni. Secondo una prima... 🔗ilmessaggero.it

Torino, 34enne uccide a coltellate una coppia di vicini e poi si suicida - Una lite condominiale è degenerata in un'aggressione mortale a Volvera. Le vittime avevano 23 e 28 anni 🔗tgcom24.mediaset.it

Uccide la convivente a coltellate e si butta dalla finestra: femminicidio con tentato suicidio nel Fiorentino. La coppia ha un figlio di 2 anni - Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Rufina, in provincia di Firenze, mentre il convivente è ricoverato in ospedale a Careggi in gravi condizioni. Secondo una prima... 🔗ilmessaggero.it

Uccide a coltellate una coppia di vicini e si suicida; Tragedia nel Torinese: uccide a coltellate una coppia di vicini e poi si toglie la vita con la stessa arma; Torino, 34enne uccide a coltellate una coppia di vicini e poi si suicida; Volvera, lite in condominio: uccide coppia di vicini con un coltello da sub poi si toglie vita. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Uccide a coltellate una coppia di vicini e si suicida - In un appartamento al primo piano di un condominio un uomo - secondo una prima ricostruzione - avrebbe ucciso a coltellate una coppia di vicini e poi con la stessa arma si sarebbe tolto la vita. Su ... 🔗msn.com

Uccide vicini di casa e si ammazza, Cc indagano su movente - Si cerca di capire cosa possa avere scatenato la furia omicida di Andrea Longo, l'uomo di 34 anni che ieri sera a Volvera (Torino) ha ucciso a coltellate una giovane coppia di vicini di casa e poi si ... 🔗ansa.it

Volvera, uccide a coltellate una coppia di vicini dopo una lite e si suicida: Chiara Spatola e Simone Sorrentino avevano 28 e 23 anni - Tragedia a Volvera, nella pianura torinese. In un appartamento al primo piano di un condominio un uomo - secondo la prima ricostruzione - ha ucciso ... 🔗msn.com