Ubriaco sbanda con auto e esce di strada denunciato patente ritirata e auto sequestrata

auto e esce di strada: intervengono i carabinieri e lo trovano con un tasso alcolemico oltre i limiti: denunciato per guida in stato di ebbrezza, con patente ritirata e auto sequestrata.È accaduto a Sperlonga, dove i militari dell’Arma della locale stazione erano. Latinatoday.it - Ubriaco, sbanda con l'auto e esce di strada: denunciato, patente ritirata e auto sequestrata Leggi su Latinatoday.it Perde il controllo dell’di: intervengono i carabinieri e lo trovano con un tasso alcolemico oltre i limiti:per guida in stato di ebbrezza, con.È accaduto a Sperlonga, dove i militari dell’Arma della locale stazione erano.

Ne parlano su altre fonti

Sbanda con l’auto in curva e si ribalta più volte nel Monzese: morta la conducente 49enne - Una 49enne è morta nella serata del 6 aprile dopo essersi ribaltata con l'auto lungo la statale Valassina nel Monzese. La donna avrebbe perso il controllo dell'auto in curva e si sarebbe ribaltata più volte.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Paura in strada, giovane sbanda e si ribalta con l'auto - Tanta paura per un giovane ieri sera. Il ragazzo mentre era alla guida della sua auto, una Nissan Micra, non si sa bene per quale motivo sembrerebbe aver perso il controllo del mezzo e si è ribaltato completamente. L'incidente è avvenuto verso l'ora di cena in via Accorciatoia Termini, la strada... 🔗frosinonetoday.it

Auto sbanda e si schianta davanti alla multisala, ragazza finisce in ospedale - Notte di paura quella domenica a Lonato del Garda, dove un'auto è uscita di strada lungo via Mantova, in un incidente che non ha visto coinvolti altri veicoli. Erano circa le 21.50, quando la macchina, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato all'altezza della rotonda della... 🔗bresciatoday.it

Ubriaco, sbanda con l'auto e esce di strada: denunciato, patente ritirata e auto sequestrata; Guida ubriaco, poi minaccia gli agenti, tira pugni ad un cancello e si sdraia in strada; Ubriaco al volante, esce di strada e travolge cartelli stradali e un palo dell'illuminazione: 29enne denunciato; Controllo a sorpresa prima della gita scolastica: il conducente del pullman è ubriaco. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roncoferraro, ubriaco esce di strada con l'auto e insulta la polizia. Denunciato - RONCOFERRARO, 22 ott. - Completamente ubriaco un 42enne italiano intorno alle 2 di mercoledi mattina, mentre era al volante della sua auto, ha perso il controllo del mezzo andando a finire fuori ... 🔗altramantova.it

Ubriaco alla guida esce di strada e finisce in un campo. Poi aggredisce carabiniere e lo morde a un orecchio - Ha cercato di riportare l’auto sulla sede stradale ma non ci è riuscito e, di conseguenza, si è allontanato dalla zona del sinistro. Nel frattempo, però, sono arrivati i carabinieri di ... 🔗ilgiorno.it

Due incidenti in centro: 51enne ubriaco alla guida esce di strada, 28enne finisce contro un muro - Nel primo sinistro un 51enne era ubriaco alla guida ed è uscito di strada, nel secondo caso un 28enne è stato soccorso dopo essere finito con l'auto contro un ostacolo. Ubriaco alla guida: denunciato ... 🔗primacomo.it