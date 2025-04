Tutto pronto per la Run For Leo la gara podistica che promuove sport e condivisione

gara podistica agonistica "Run for Leo Circuito provinciale sulle vie di Brento" con un circuito che si articolerà lungo le principali vie cittadine per una distanza complessiva di. Brindisireport.it - Tutto pronto per la "Run For Leo": la gara podistica che promuove sport e condivisione Leggi su Brindisireport.it SAN PIETRO VERNOTICO - Nella mattinata di domenica 27 aprile prossimo il Comune di San Pietro Vernotico ospiterà laagonistica "Run for Leo Circuito provinciale sulle vie di Brento" con un circuito che si articolerà lungo le principali vie cittadine per una distanza complessiva di.

Su altri siti se ne discute

Tutto pronto per il Concorso Internazionale di Flauto "Domenico Cimarosa" - Il cuore musicale di Aversa tornerà a battere all'unisono con il virtuosismo dei talenti del flauto. Dal 9 all'11 aprile prossimi, lo splendido "Salone Romano" farà da cornice alla XXVII edizione del Concorso Internazionale di Flauto "Domenico Cimarosa", un appuntamento di prestigio, che si... 🔗casertanews.it

Sanremo 2025, tutto pronto per la seconda serata. Conti: “Pedaliamo col sorriso” - Tutto pronto al Teatro Ariston per la seconda serata del 75° Festival di Sanremo. Accanto a Carlo Conti stasera ci sono Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Sul palco 15 dei 29 Big in gara prima dei quali, però, si esibiranno le nuove proposte: Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e la coppia Vale LP e Lil Jolie che si sfideranno in due semifinali. Attesa per i gli ospiti: Damiano David che omaggerò Lucio Dalla e Carolina Kostner. 🔗lapresse.it

Juve Psv LIVE: tutto pronto all’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Thiago Motta - di Marco BaridonJuve Psv LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata del playoff di Champions League 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus, dopo la vittoria di Como, torna sul palcoscenico della Champions League per il match valevole per l’andata del playoff di Champions League. Sulla strada verso gli ottavi di finale c’è il Psv, già affrontato e battuto a settembre. 🔗juventusnews24.com

Stabia Sea Run, tutto pronto per la prima edizione del 27 aprile: sold-out con 800 runner; Trail running, tutto pronto per la Luceto Classic; Porto Sant'Elpidio: torna la Brain Run, tutto pronto per la quarta edizione del trofeo podistico Moretti Corva; Brescia - Campionato Nazionale di Trail Running Uisp: tutto pronto per sabato 19 aprile. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fiumicino, tutto pronto per la Leonardo Airport for run - Si corre domenica 7 giugno la seconda edizione di leonardo airport for run, - trofeo aeroporti di roma, la manifestazione organizzata da marathon club roma in collaborazione con roma road runners club ... 🔗ostiatv.it

Tutto pronto per la Liuc Run, le strade chiuse a Castellanza e Legnano - È tutto pronto per la LIUC Run, la corsa di primavera che, domenica 6 aprile, aprirà la stagione del Circuito Running People firmato da Sport Più. Appuntamento sotto lo striscione della ... 🔗legnanonews.com

Tutto pronto per la Liuc Run, le strade chiuse a Castellanza e Legnano - A distanza di pochi minuti scatteranno anche la non competitiva e la Family run È tutto pronto per la LIUC Run, la corsa di primavera che, domenica 6 aprile, aprirà la stagione del Circuito Running ... 🔗varesenews.it