Tutti i colori della primavera Fiori e piante grandi eventi

primavera, tempo di appuntamenti con eventi dedicati ai Fiori ed ai colori. Da oggi e fino al primo maggio (orario 9-19.30) al Giardino dell’Orticoltura di Firenze, spazio alla mostra-mercato di piante e Fiori primaverile. Per tutta la durata della mostra sarà possibile trovare un’ampia varietà di piante e Fiori provenienti da più di 75 espositori specialisti del settore florovivaistico italiano, un vasto programma culturale caratterizzato da numerose attività gratuite per grandi e piccini fra le quali laboratori didattici e di illustrazione botanica, talk e presentazioni di libri, performance artistiche e passeggiate monumentali e botaniche, e corsi gratuiti specialistici su orchidee, piante acidofile, piante d’aria, rose, piante grasse e succulente e molti altri a cura dei docenti esperti del settore (questi corsi specialistici sono riservati ai soci 2025 della Società Toscana di Orticultura APS). Quotidiano.net - Tutti i colori della primavera. Fiori e piante: grandi eventi Leggi su Quotidiano.net Tempo di, tempo di appuntamenti condedicati aied ai. Da oggi e fino al primo maggio (orario 9-19.30) al Giardino dell’Orticoltura di Firenze, spazio alla mostra-mercato diprimaverile. Per tutta la duratamostra sarà possibile trovare un’ampia varietà diprovenienti da più di 75 espositori specialisti del settore florovivaistico italiano, un vasto programma culturale caratterizzato da numerose attività gratuite pere piccini fra le quali laboratori didattici e di illustrazione botanica, talk e presentazioni di libri, performance artistiche e passeggiate monumentali e botaniche, e corsi gratuiti specialistici su orchidee,acidofile,d’aria, rose,grasse e succulente e molti altri a cura dei docenti esperti del settore (questi corsi specialistici sono riservati ai soci 2025Società Toscana di Orticultura APS).

