Tutti a Roma per il funerale di Papa Francesco ecco il personaggio famosissimo in arrivo in Italia

Roma si prepara ad accogliere milioni di fedeli, autorità e personalità illustri da tutto il mondo per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile all’età di 88 anni. Il clima in città è già quello delle grandi occasioni, carico di emozione e raccoglimento.Tra i tantissimi ospiti attesi in Vaticano per le esequie del Pontefice, spicca un nome che ha già attirato l’attenzione mediatica internazionale: il principe William. Il futuro re d’Inghilterra potrebbe rappresentare la famiglia reale britannica ai funerali, seguendo una tradizione di profondo rispetto che unisce il Regno Unito alla Santa Sede.funerale Papa Francesco: arriva il principe WilliamSecondo quanto riportato da Fox News Digital, l’esperto reale Ian Pelham Turner ha lasciato intendere che sarà proprio il principe William a volare a Roma per rappresentare la monarchia britannica durante i funerali di Papa Francesco. Donnapop.it - Tutti a Roma per il funerale di Papa Francesco: ecco il personaggio famosissimo in arrivo in Italia Leggi su Donnapop.it si prepara ad accogliere milioni di fedeli, autorità e personalità illustri da tutto il mondo per dare l’ultimo saluto a, scomparso il 21 aprile all’età di 88 anni. Il clima in città è già quello delle grandi occasioni, carico di emozione e raccoglimento.Tra i tantissimi ospiti attesi in Vaticano per le esequie del Pontefice, spicca un nome che ha già attirato l’attenzione mediatica internazionale: il principe William. Il futuro re d’Inghilterra potrebbe rappresentare la famiglia reale britannica ai funerali, seguendo una tradizione di profondo rispetto che unisce il Regno Unito alla Santa Sede.: arriva il principe WilliamSecondo quanto riportato da Fox News Digital, l’esperto reale Ian Pelham Turner ha lasciato intendere che sarà proprio il principe William a volare aper rappresentare la monarchia britannica durante i funerali di

Se ne parla anche su altri siti

Roma, Hummels fa mea culpa: "Mi dispiace, errore stupido e orrendo. Ho deluso tutti" - Mats Hummels si scusa con la Roma, i suoi compagni di squadra e i tifosi giallorossi. Il difensore tedesco si è macchiato di un grave errore... 🔗calciomercato.com

Europa, oggi tutti a Roma . C’è chi dice no al riarmo - Fermento e spaccature a seguito della manifestazione nazionale ‘Una piazza per l’Europa’ prevista oggi a Roma in piazza del Popolo su proposta del giornalista Michele Serra. A dissociarsi dalla manifestazione è il gruppo ‘Staffetta per la pace Massa-Carrara’: nato nel 2023 come strumento di pace contro l’invio di armi in Ucraina e che nelle ultime ore ha raccolto già decine di adesioni. "Il partito europeista della guerra scenderà in piazza - spiegano - con le bandiere blu dell’Unione Europea. 🔗lanazione.it

Porto-Roma, Stieler da matita rossa: da Pruzzo a Caressa, tutti contro la classe arbitrale - È un periodo decisamente complesso e negativo per la classe arbitrale, che nelle ultime settimane è stata ampiamente criticate per diverse decisioni. Se in Italia ci sono evidenti problemi, in campo europeo le cose non vanno però molto meglio. Dopo il bizzarro – per non utilizzare altri termini – rigore assegnato contro l’Atalanta, ieri anche la Roma ha subito un arbitraggio discutibile, con Stieler che è finito nell’occhio del ciclone, venendo criticato non solo da Ranieri al termine del match. 🔗sololaroma.it

Papa Francesco, quasi 100mila persone gli hanno reso omaggio; I grandi del mondo a Roma. Il funerale di papa Francesco per un grande vertice mondiale; L’ultimo giorno dell’esposizione del corpo di Papa Francesco a San Pietro; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | Stasera sarà chiusa la bara: svelata la tomba. Quasi 130mila i fedeli che hanno reso omaggio alla salma del pontefice a San Pietro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La diplomazia dei funerali del Papa. Russi, ucraini e leader europei. Trump annuncia: a Roma vedrò tutti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Funerali del Papa, andare a Roma è un salasso: «Fino a 500 euro in aereo, quasi 200 in treno». Prezzi alle stelle - I funerali di Papa Francesco, il ponte del 25 aprile, il 1° maggio: in questo fine aprile pieno di ponti e ricorrenze, le conseguenze le pagano i viaggiatori. Secondo quanto denuncia il ... 🔗msn.com

Trump a Roma: «Incontrerò tutti». Possibile vertice con von der Leyen: «Non escluso un faccia a faccia» - Vorrei incontrare tutti i leader, prendermi cura di loro. I’ll take care of them». Donald Trump ha le idee molto chiare su come spendere una giornata a Roma. Difficile che il funerale ... 🔗ilmessaggero.it