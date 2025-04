Turn over di giudici al palazzo di giustizia partenze e nuovi arrivi

Turn over al tribunale di Agrigento: il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato alcuni spostamenti sia in entrata che in uscita. Lasciano il palazzo di giustizia di via Mazzini - entrambi con destinazione Palermo - il gip Giuseppa Zampino e il giudice della sezione civile.

