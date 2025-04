Turisti cresciuti del 200 in dieci anni

Turistica. Nelle prossime settimane partirà il nuovo progetto di promozione del turismo cittadino, con un calendario eventi ricco di appuntamenti, a partire da venerdì 9 maggio. Alla Rocca malatestiana si terrà infatti dalle 17.30 un incontro rivolto agli operatori del settore (ma anche aperto al pubblico) dove si parlerà di strategie Turistiche. "Siamo a un punto di svolta. Creeremo un prodotto Turistico che ci racconti nel mondo – dice il sindaco Filippo Sacchetti – In questi anni ci siamo resi conto che abbiamo qualcosa che attrae Turisti nazionali e internazionali. Sappiamo che qui il turismo cresce e, se ben gestito, con uno stile slow e di qualità, può creare nuove opportunità economiche per i servizi e il settore". Il punto di partenza del progetto è stato uno studio sulle presenze Turistiche degli ultimi 10 anni, un'analisi di Trademark.

200.000 turisti in più nel corso del 2024 rispetto al 2023. Il Natale si conferma il periodo clou con 43.827 pernottamenti in più da fuori provincia. Valore degli acquisti in crescita del 10%. Sono alcuni dei dati raccolti dal Laboratorio di Geomatica dell’Università di Udine che ha analizzato le statistiche derivanti dai dati delle celle telefoniche e del servizio di pagamenti Mastercard, mettendo in relazione presenze, provenienze e e spesa. 🔗udine20.it

Milano, 19 aprile 2025 – Il Covid? Dimenticato. Dalle cronache sanitarie ma anche, fortunatamente, dai turisti. Il flusso in arrivo a Milano, infatti, ha superato di gran lunga le cifre precedenti la pandemia. Secondo un'analisi del Centro studi di Confcommercio MiLoMb nel lungo week-end di Pasqua i consumi dei turisti fra Milano, Città metropolitana e le province di Monza Brianza e Lodi supereranno la soglia dei 200 milioni di euro, toccando i 206 milioni di euro. 🔗ilgiorno.it

di Emanuele Baldi Duecento bus turistici ogni giorno si ’danno il cambio’ in città. E’ il numero medio, calcolato da Palazzo Vecchio, dei pullman con a bordo visitatori, in maggioranza ’mordi-e-fuggi’, che quotidianamente fanno capolino a Firenze di questi tempi. I tempi più chic per il turismo fiorentino che proprio nei giorni di Pasqua solitamente decolla e raggiunge le vette massime per poi declinare lentamente con l’avanzare dell’estate quando la città diventa un altoforno. 🔗lanazione.it

