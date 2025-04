Turista francese trova in spiaggia una bomba della Seconda Guerra Mondiale e la porta in valigia come souvenir fermata a Palermo

Turista francese di ventitré anni è stata fermata all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo dopo essere arrivata ai controlli di sicurezza con una bomba a mano risalente alla Seconda Guerra Mondiale in valigia. come da lei stessa dichiarato, la ragazza avrebbe trovato l'ordigno sul litorale di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. L'avrebbe poi tenuta nella sua camera d'hotel per alcuni giorni, prima di recarsi in aeroporto, portandola con sé come souvenir.La giovane ha posizionato sul rullo trasportatore il proprio bagaglio, che è passato sotto il metal detector. Attraverso il monitor, gli addetti alla sicurezza dello scalo palermitano si sono immediatamente accorti dell'oggetto sospetto e del conseguente pericolo. Subito dopo, è scattato il piano di sicurezza antiterrorismo.

