Turismo da maglia nera a Lodi stanze piene negli hotel Ma solo grazie a una gara di nuoto

Lodi – Per il ponte del 25 Aprile, le stanze degli hotel Lodigiani sono al completo, ma mancano i turisti. La città non riesce ad essere attrattiva a sufficienza per i visitatori che vogliono soggiornarvi per periodi prolungati. Gli albergatori spiegano che chi occuperà le stanze in questo lungo fine settimana, saranno principalmente atleti e sportivi, arrivati a Lodi per un torneo di nuoto alla piscina Faustina, o lavoratori, impiegati nei cantieri della città e della provincia. "I turisti che soggiornano da noi sono principalmente del nord Europa e arrivano in bicicletta per visitare le chiese, come l'Incoronata o il Duomo, e le campagne circostanti – spiega Francesco Magnani, titolare dell'Albergo Castello, che conta una disponibilità totale di otto stanze a meno di 300 metri da Piazza della Vittoria –, ma sono tutti di passaggio.

