Tumori cerebrali biopsia in diretta

Tumori cerebrali. è già in dotazione all'Unità operativa complessa di Neurochirurgia del Bellaria, guidata da Carmelo Sturiale (foto)."Si tratta di un nuovo, rivoluzionario, microscopio appena arrivato e che entrerà in funzione tra pochissimo e che permetterà di fare esami istologici in tempo reale e migliorerà diagnosi e trattamento dei Tumori cerebrali – sottolinea il dottor Sturiale –. Strumento fortemente voluto dall'Azienda Usl assime alla nostra direzione scientifica dell'Irccs".Il neurochirurgo fa notare che si tratta di una strumentazione fondamentale per affrontare con sempre maggiore efficacia patologie che le proiezioni scientifiche si aspettano i dover affrontare nel futuro con grande frequenza come appunto i "Tumori cerebrali che interessano già tutte le fasce di età".

