Tudor al capolinea un solo nome per la Juventus

Tudor sulla panchina della Juventus sembra già essersi affievolito.Ingaggiato a marzo dopo l’esonero di Thiago Motta, il tecnico croato aveva riportato ordine in uno spogliatoio lacerato dalle tensioni e dai risultati altalenanti. Ma la sconfitta al Tardini, arrivata contro un Parma compatto e ben organizzato, ha riportato in superficie tutte le fragilità bianconere. La Juve ha sì dominato nel possesso palla, nei passaggi riusciti e nei tiri totali, ma non ha mai trasmesso la sensazione di poter ribaltare l’inerzia del match.Nessuna grande occasione creata, appena due tiri nello specchio e un’identità di gioco che continua a latitare, nonostante le scelte tattiche rimesse in discussione a ogni weekend. Leggi su Sportface.it Il primo segnale d’allarme è tornato a suonare forte a Parma. Dopo un inizio incoraggiante, l’effetto Igorsulla panchina dellasembra già essersi affievolito.Ingaggiato a marzo dopo l’esonero di Thiago Motta, il tecnico croato aveva riportato ordine in uno spogliatoio lacerato dalle tensioni e dai risultati altalenanti. Ma la sconfitta al Tardini, arrivata contro un Parma compatto e ben organizzato, ha riportato in superficie tutte le fragilità bianconere. La Juve ha sì dominato nel possesso palla, nei passaggi riusciti e nei tiri totali, ma non ha mai trasmesso la sensazione di poter ribaltare l’inerzia del match.Nessuna grande occasione creata, appena due tiri nello specchio e un’identità di gioco che continua a latitare, nonostante le scelte tattiche rimesse in discussione a ogni weekend.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna, 23 marzo 2025 – Mai come oggi la panchina di Thiago Motta è oltremodo a rischio. Se dopo la disfatta di Firenze il direttore tecnico Cristiano Giuntoli aveva confermato pubblicamente l’allenatore bianconero, nel giro di una settimana tutto è cambiato. I colloqui e i confronti di questi giorni hanno aperto la crisi in maniera netta e conclamata e la dirigenza si è sentita in dovere di contattare altri allenatori per una sostituzione immediata. 🔗sport.quotidiano.net

