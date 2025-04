Tu quoque recensione Maurizio Battista viaggia nel tempo tra risate e riflessioni profonde

recensione di Tu quoque, una commedia commovente ambientata nell'Antica Roma che segna la prima prova cinematografica da protagonista per Maurizio Battista e l'esordio di Gianni Quinto alla regiaTu quoque prende il via da una situazione tanto drammatica quanto comune: Massimo Quinto (Maurizio Battista) è un uomo sull'orlo del tracollo. I debiti lo assediano, la relazione con il figlio Edoardo (Guglielmo Poggi) è interrotta da due anni e la solitudine è il suo unico punto fermo. Eppure, in mezzo a questo grigiore quotidiano fatto di scooter e agenzie delle entrate, Massimo conserva ancora un attaccamento viscerale a Roma, che colleziona sotto figurine di legionari e odori d'altri tempi intrappolati nei sedili di una vecchia macchina.Quando riceve una diagnosi senza appello, Massimo perde ogni speranza, ma il destino ha intenzione di sorprenderlo: dopo un incidente si risveglia nel 44 a.

