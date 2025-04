TS – Juve avvelenata Tudor Lo ricordo come uno tosto anche se…

"Ci siamo posti un obiettivo da qui a fine stagione". Alessandro Nesta ha parlato con chiarezza in conferenza, nonostante una classifica che vede il Monza con un piede e mezzo in Serie B. Ultimi e con appena quindici punti conquistati, ma con la volontà di non voler essere "la peggior squadra con meno punti a retrocedere nella storia". Una situazione d'emergenza anche per quanto riguarda gli infortunati con ben sette assenti in vista della trasferta contro la Juventus di domenica. Proprio quella contro i bianconeri è la prossima gara dei brianzoli e il tecnico ha analizzato la sfida in conferenza nell'antivigilia della sfida. Nesta, conferenza Juventus-Monza Alessandro Nesta ha analizzato la prossima sfida contro la Juventus: "Troviamo una squadra che si gioca moltissimo e vengono da una brutta sconfitta a Parma, per questo in casa loro dovranno spingere e cercare di fare la partita oltre a portare il risultato.

