TS – Bologna nella storia Manca un passo ma non fate arrabbiare il Milan

nella testa di un gruppo che aveva fatto una stagione straordinaria e cercare di inculcare qualcosa di diverso, poi hanno una grande cultura del lavoro, sono ragazzi intelligenti e attaccati alla maglia. Dopo qualche pareggio di troppo, abbiamo trovato vittorie che ci hanno dato convinzione. Siamo arrivati ad avere questa qualità di gioco, oggi hanno segnato Fabbian e Dallinga. Stiamo crescendo, questo traguardo ne è la dimostrazione”.“Così si arrabbia il Milan”Quattro finali raggiunte, ma per ora tre perse, Italiano questa volta vuole vincere: “Così si fa arrabbiare il Milan, speriamo di fare una grande partita arrivandoci in grande condizione. Justcalcio.com - TS – “Bologna nella storia! Manca un passo ma non fate arrabbiare il Milan” Leggi su Justcalcio.com 2025-04-24 23:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport:Le parole di ItalianoItaliano prosegue: “La difficoltà più grande è entraretesta di un gruppo che aveva fatto una stagione straordinaria e cercare di inculcare qualcosa di diverso, poi hanno una grande cultura del lavoro, sono ragazzi intelligenti e attaccati alla maglia. Dopo qualche pareggio di troppo, abbiamo trovato vittorie che ci hanno dato convinzione. Siamo arrivati ad avere questa qualità di gioco, oggi hanno segnato Fabbian e Dallinga. Stiamo crescendo, questo traguardo ne è la dimostrazione”.“Così si arrabbia il”Quattro finali raggiunte, ma per ora tre perse, Italiano questa volta vuole vincere: “Così si fail, speriamo di fare una grande partita arrivandoci in grande condizione.

