Trump Zelensky firmi subito accordo sui minerali

"L'Ucraina, guidata da Volodymyr Zelensky, non ha ancora firmato i documenti definitivi sull'importantissimo accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti. È in ritardo di almeno tre settimane. Si spera che venga firmato immediatamente. I lavori sull'accordo di pace globale tra Russia e Ucraina procedono senza intoppi. Il successo sembra essere imminente!": lo scrive Donald Trump su Truth.

Approfondimenti da altre fonti

Gli Usa bacchettano ancora Zelensky: «Taccia e firmi l’accordo sulle terre rare». E il feeling Trump-Putin ora sbarca pure all’Onu - I colloqui con Mosca senza Kiev, le accuse – pesantissime – al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E ora il rifiuto di definire la Russia come “aggressore” e di firmare una risoluzione Onu che chieda il ritiro delle truppe di Vladimir Putin dall’Ucraina. Cui fa coppia la proposta di alleggerire le sanzioni, che da anni limitano le capacità economiche (e quindi militari) del Cremlino, per «porre fine a questo conflitto molto rapidamente e questo potrebbe essere uno dei modi». 🔗open.online

Trump si aspetta che Zelensky firmi l'accordo sui minerali - "E' essenziale" che l'accordo sui minerali venga firmato: il presidente "si aspetta che Zelensky lo firmi". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, sottolineando che l'accordo è cruciale per "recuperare i soldi dei contribuenti americani che hanno finanziato la difesa nazionale dell'Ucraina". 🔗quotidiano.net

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

Trump, 'Zelensky firmi subito l'accordo sui minerali' - "L'Ucraina, guidata da Volodymyr Zelensky, non ha ancora firmato i documenti definitivi sull'importantissimo accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti. È in ritardo di almeno tre settimane. Si sper ... 🔗ansa.it

Trump: "Incontro con Zelensky a Roma? E' possibile" | Al Cremlino i colloqui tra Witkoff e Putin: "Ipotesi trattative dirette Mosca-Kiev" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.157. Trump ha detto ai giornalisti che, a Roma, potrebbe incontrare Volodymyr Zelensky, anche lui in Italia per i funerali di Papa Francesco. "Zelensky firmi su ... 🔗msn.com

Trump a Putin: "Fermati subito". Poi a Zelensky: "Accetta la pace o perderai tutto - Donald Trump ha dichiarato di aver raggiunto un 'accordo con la Russia ' per porre fine alla guerra in Ucraina , sostenendo che ora servirebbe solo l’approvazione di Volodymyr Zelensky. ' Putin si è o ... 🔗informazione.it