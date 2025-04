Trump vuole licenziare il legale di una sua azienda Difende Harvard inaccettabile Dazi Usa emporio del mondo io fisso prezzi per chi acquista

Tgcom24.mediaset.it - Trump vuole licenziare il legale di una sua azienda: "Difende Harvard, inaccettabile" | Dazi, "Usa emporio del mondo, io fisso prezzi per chi acquista" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Nel mirino l'avvocato William Burck, che rappresenta anche la prestigiosa università nella vertenza con l'amministrazione Usa. L'ateneo ha fatto causa ai vertici degli Stati Uniti dopo i tagli di miliardi di finanziamenti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump vuole ‘licenziare’ il presidente della Fed Powell, può farlo? - (Adnkronos) – Donald Trump ha messo nel mirino, da tempo, un altro nemico: il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. La notizia di oggi è che non solo vorrebbe cacciarlo ma che è anche già stata avviata una riflessione in questo senso. Il principale consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, ha dichiarato ai giornalisti […] 🔗periodicodaily.com

Trump vuole ‘licenziare’ il presidente della Fed Powell, può farlo? - (Adnkronos) – Donald Trump ha messo nel mirino, da tempo, un altro nemico: il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. La notizia di oggi è che non solo vorrebbe cacciarlo ma che è anche già stata avviata una riflessione in questo senso. Il principale consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, ha dichiarato ai giornalisti […] L'articolo Trump vuole ‘licenziare’ il presidente della Fed Powell, può farlo? proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Trump vuole licenziare il legale di una sua azienda: "Difende Harvard, inaccettabile" | In viaggio verso Roma per i funerali del Papa - Nel mirino l'avvocato William Burck, che rappresenta anche la prestigiosa università nella vertenza con l'amministrazione Usa. L'ateneo ha fatto causa ai vertici degli Stati Uniti dopo i tagli di miliardi di finanziamenti 🔗tgcom24.mediaset.it

Trump vuole licenziare il legale di una sua azienda: Difende Harvard, inaccettabile | In viaggio verso Roma per i funerali del Papa; Trump vuole ‘licenziare’ il presidente della Fed Powell, può farlo?; Trump vuole 'licenziare' il presidente della Fed Powell, può farlo?; Licenziare Jerome Powell farà crollare i mercati finanziari — Sen. Elizabeth Warren. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump vuole licenziare il legale di una sua azienda: "Difende Harvard, inaccettabile" | In viaggio verso Roma per i funerali del Papa - Donald Trump ha ordinato ai figli di licenziare l'avvocato William Burck, ingaggiato come consulente etico per la Trump Organization, perché ritiene "inaccettabile" che rappresenti l'università di Har ... 🔗msn.com

Trump vuole 'licenziare' il presidente della Fed Powell, può farlo? - La legge che regola il Federal Reserve Act prevede la rimozione “per giusta causa”. Ma è una possibilità che è stata sempre circoscritta ai casi di gravi irregolarità o illegalità ... 🔗msn.com

Trump valuta di licenziare Powell, può farlo davvero? Il vincolo della Costituzione e l'escamotage della "grave colpa" - Lo attacca da giorni. Anzi, da settimane. Ma ora lo scontro è salito di livello e Donald Trump arriva a far uscire la notizia senza filtri: vuole licenziare Jerome Powell, presidente ... 🔗msn.com