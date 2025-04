Trump verso Roma incontreremo molti leader stranieri forse Zelensky

Trump e la moglie Melania partono per Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco, durante il primo viaggio internazionale del suo secondo mandato. "incontreremo molti leader stranieri" a margine del funerale, ha detto Trump ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Anche Zelensky?, chiedono i cronisti. E lui: "Possibile". "Stiamo partendo per Roma, dove parteciperemo ai funerali di Papa Francesco. Tutti stanno andando e incontreremo molti leader stranieri che vogliono incontrarci", ha dichiarato Trump mentre lasciava la Casa Bianca in elicottero per raggiungere la base diAndrews, da dove è partito - con circa 40 minuti di ritardo - alla volta di Roma per partecipare domani all'omaggio al SantoPadre. "Gli accordi commerciali stanno andando molto bene. Quotidiano.net - Trump verso Roma: incontreremo molti leader stranieri, forse Zelensky Leggi su Quotidiano.net Washington, 25 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donalde la moglie Melania partono perper partecipare ai funerali di Papa Francesco, durante il primo viaggio internazionale del suo secondo mandato. "" a margine del funerale, ha dettoai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Anche?, chiedono i cronisti. E lui: "Possibile". "Stiamo partendo per, dove parteciperemo ai funerali di Papa Francesco. Tutti stanno andando eche vogliono incontrarci", ha dichiaratomentre lasciava la Casa Bianca in elicottero per raggiungere la base diAndrews, da dove è partito - con circa 40 minuti di ritardo - alla volta diper partecipare domani all'omaggio al SantoPadre. "Gli accordi commerciali stanno andando molto bene.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump verso Roma: “Vorrei incontrare tutti i leader” per dazi e Ucraina. Ipotesi faccia a faccia con von der Leyen - Incontri a Roma per parlare di dazi e Ucraina (oggi nuovamente bombardata), Groenlandia e una merita assegnazione di un Nobel per la pace. Dallo Studio Ovale in attesa di volare verso Roma per i funerali di Papa Francesco, Donald Trump parla a tutto campo. Nel giorno in cui ha sostenuto che Russia e Ucraina vogliono “negoziare” il presidente Usa ha aggiunto che Vladimir Putin si è offerto di “fermare la guerra e la conquista dell’intera Ucraina”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Meloni-Trump, verso il summit a Roma: la partita dei dazi si gioca entro giugno - L’incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca ha suscitato reazioni misurate dall’Unione Europea, che ha adottato una strategia di prudenza e basso profilo. Secondo fonti della Commissione, Ursula von der Leyen ha avuto una “buona telefonata” con Meloni per discutere gli esiti del colloquio, valutando “positivamente” l’incontro in linea con quanto concordato tra le due leader. 🔗ilfogliettone.it

Trump vuole licenziare il legale di una sua azienda: "Difende Harvard, inaccettabile" | In viaggio verso Roma per i funerali del Papa - Nel mirino l'avvocato William Burck, che rappresenta anche la prestigiosa università nella vertenza con l'amministrazione Usa. L'ateneo ha fatto causa ai vertici degli Stati Uniti dopo i tagli di miliardi di finanziamenti 🔗tgcom24.mediaset.it

Verso l’incontro tra Trump e von der Leyen a Roma: scelta la location per il primo round sui dazi; Trump verso Roma: incontreremo molti leader stranieri, forse Zelensky; Trump in partenza per Roma per funerali Papa Francesco: “Avrò incontri con i leader”; Trump ai funerali Papa Francesco: Avrò incontri con i leader - Video. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump verso Roma: incontreremo molti leader stranieri, forse Zelensky - Washington, 25 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania partono per Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco, durante il primo viaggio internazional ... 🔗libero.it

Verso l’incontro tra Trump e von der Leyen a Roma: scelta la location per il primo round sui dazi - Due indizi, che ancora non bastano a fare una prova. Sia la Commissione Europea che il presidente americano hanno aperto a un possibile incontro al funerale di Papa Francesco. Il tema del confronto, n ... 🔗msn.com

Trump verso Roma: “Vorrei incontrare tutti i leader” per dazi e Ucraina. Ipotesi faccia a faccia con von der Leyen - Il presidente ha dichiarato che Putin si è offerto di "fermare la guerra e la conquista dell’intera Ucraina". Non sembra escluso nella Capitale un primo incontro con la presidente della Commissione Ue ... 🔗ilfattoquotidiano.it