Trump vende gadget per le elezioni del 2028

Trump vende gadget per le elezioni del 2028 nonostante la Costituzione degli USA proibisca ai presidenti di svolgere tre mandati. Il negozio online del presidente americano Donald Trump vende prodotti con lo slogan "Trump 2028" in vista delle prossime elezioni presidenziali. Cappelli, magliette e contenitori refrigeranti.

