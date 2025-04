Trump sul intervista a Time La Crimea è stata consegnata ai russi da Obama

Crimea resterà con la russia. E Zelensky lo capisce, e tutti capiscono che è con loro da molto tempo. È con loro da molto prima che arrivasse Trump. È una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere. Io la chiamo la guerra che non sarebbe mai dovuta accadere". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un'intervista a Time."La Crimea è andata ai russi - dice Trump nell'intervista - È stata consegnata a loro da Barack Hussein Obama, non da me. Detto questo, riusciranno a riprenderla? Lì ci sono sempre stati i russi. Ci sono stati i loro sottomarini molto prima del periodo di cui stiamo parlando, per molti anni. La popolazione parla in gran parte russo in Crimea. Ma è stata data via da Obama. Non è stata data via da Trump. Mi sarebbe stata tolta come è stata tolta a Obama? No, non sarebbe successo. Quotidiano.net - Trump sull'intervista a Time: "La Crimea è stata consegnata ai russi da Obama" Leggi su Quotidiano.net "Laresterà con laa. E Zelensky lo capisce, e tutti capiscono che è con loro da molto tempo. È con loro da molto prima che arrivasse. È una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere. Io la chiamo la guerra che non sarebbe mai dovuta accadere". Lo ha detto il presidente Usa Donaldin un'."Laè andata ai- dicenell'- Èa loro da Barack Hussein, non da me. Detto questo, riusciranno a riprenderla? Lì ci sono sempre stati i. Ci sono stati i loro sottomarini molto prima del periodo di cui stiamo parlando, per molti anni. La popolazione parla in gran parte russo in. Ma èdata via da. Non èdata via da. Mi sarebbetolta come ètolta a? No, non sarebbe successo.

Alessandro Alfieri è il nuovo capo dei riformisti Pd: «Schlein ricordi a Conte che stiamo dalla parte delle democrazie liberali, non di Trump» – L’intervista - Le diverse anime che compongono il centrosinistra sembrano sempre più distanti da quella che dovrebbe essere una coalizione solida. Bastano poche parole fuori luogo per far scricchiolare un’alleanza. O quantomeno per creare uno scossone. E si è visto ieri, con l’acceso scontro tra la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, storica esponente del Pd, e l’eurodeputato pentastellato Gaetano Pedullà, che ha accusato Picierno di essere «un’infiltrata fascista nella sinistra». 🔗open.online

Witkoff: “Putin molto intelligente, non è cattivo”. L’intervista dell’inviato di Trump e la cautela del Cremlino - Roma, 23 marzo 2025 - Vladimir Putin “non è una cattiva persona, è molto intelligente”. Lo sostiene Steve Witkoff, inviato speciale della Casa bianca per il Medio Oriente. Particolarmente in auge alla Casa Bianca, il funzionario americano sta avendo un ruolo importante anche per le trattative di pace in Ucraina. In un’intervista alla Fox alla vigilia dei colloqui con la Russia in Arabia Saudita, Witkoff si è detto convinto che Putin “non voglia conquistare” tutto il Vecchio Continente. 🔗quotidiano.net

Zelensky: «Non credo di aver sbagliato, ma Trump con chi sta? Perché dice che l'Ucraina è distrutta?». L'intervista di Fox News cerca di incastrare il leader ucraino, che dà lezioni di civiltà a tutti - Intervistato da Fox News, che ha cercato di metterlo in difficoltà, Zelensky ha detto di rispettare il Presidente e l'America, ma non si è scusato per l'incidente nella sala Ovale ribadendo la sua posizione contro la narrazione filo Putin 🔗vanityfair.it

