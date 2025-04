Trump spinge il suo accordo di pace Putin si è offerto di fermare la guerra Von der Leyen integrità Ucraina non negoziabile

Putin mi ha assicurato di voler fermare la guerra». Ma la Russia continua i bombardamenti. E prevede il fallimento dei negoziati: «La colpa, sia per noi sia per Washington, sarà di Kiev e dell'Ue» Xml2.corriere.it - Trump spinge il «suo» accordo di pace: «Putin si è offerto di fermare la guerra»| Von der Leyen: integrità Ucraina non negoziabile Leggi su Xml2.corriere.it Il presidente degli Stati Uniti preme su Zelensky: «mi ha assicurato di volerla». Ma la Russia continua i bombardamenti. E prevede il fallimento dei negoziati: «La colpa, sia per noi sia per Washington, sarà di Kiev e dell'Ue»

Su altri siti se ne discute

Le Borse sono in rosso ormai da due giorni, da quando il presidente americano Donald Trump, la sera di mercoledì 2 aprile, ha ufficialmente annunciato la rigida applicazione della sua politica di tariffe sulle merci non prodotte negli Stati Uniti. E a pagare dazio, oltre che un’economia globale preda dell’incertezza, sono i grandi magnati miliardari. Quelli, per intenderci, che nel pomeriggio del 20 gennaio 2025 erano in prima fila durante l’insediamento del tycoon nella Casa Bianca. 🔗open.online

Ci sono volute poco più di due settimane ma la prima richiesta di impeachment presidenziale del secondo mandato di Donald Trump alla Casa bianca è già stata annunciata e stavolta non riguarda accuse di abuso di potere, come nel 2019, né di incitamento all’insurrezione, come per i fatti del 6 gennaio 2021, piuttosto si riferisce al piano presentato dal tycoon per il dopoguerra nella Striscia di Gaza. 🔗tpi.it

Benyamin Netanyahu ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è "determinato" a realizzare il suo piano per Gaza, definendolo "rivoluzionario". Il primo ministro israeliano, rientrato in Israele da Washington, ha affermato di aver ottenuto "risultati straordinari" nei colloqui con Trump. 🔗quotidiano.net

Putin bombarda l'Ucraina, Trump: «Vladimir, stop!». Poi spinge il «suo» accordo di pace; Trump spinge il «suo» accordo di pace: «Putin si è offerto di fermare la guerra»| Von der Leyen: Integrità Ucraina non negoziabile; Trump tuona contro Zelensky su Truth: «Un uomo senza carte da giocare»; “Incontrarsi a metà strada” sui dazi: alla corte di Trump una Meloni europeista. 🔗Ne parlano su altre fonti

Putin bombarda l'Ucraina, Trump: «Vladimir, stop!». Poi spinge il «suo» accordo di pace - Il presidente degli Stati Uniti preme su Zelensky: «Putin mi ha assicurato di voler fermare la guerra». E sui funerali del Papa: «Vorrei incontrare tutti i leader». Ma la Russia continua i bombardamen ... 🔗msn.com

Trump a Putin: "Vladimir stop! Facciamo in modo che l'accordo di pace si concluda" - Un appello raro al Cremlino, che riflette la crescente frustrazione dell'amministrazione americana per il mancato progresso verso la fine del conflitto in Ucraina ... 🔗today.it

"Ho un accordo con Putin". L'annuncio di Trump, che a metà maggio potrebbe incontrare lo zar - Il presidente degli Stati Uniti in conferenza stampa dice di aver trovato un punto di intesa con Mosca. Si lavora per un faccia a faccia dopo il viaggio nella ... 🔗huffingtonpost.it