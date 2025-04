Trump smentito da Xi sui negoziati Le ragioni dietro al muro di Pechino

Pechino, He Yadong. Se l'America vuole risolvere il problema, "allora deve rimuovere tutti i dazi unilaterali imposti sulla Cina", ha detto ieri il portavoce del ministero del Commercio di, He Yadong.

