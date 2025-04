Trump Putin non solo Ucraina dialogo per riaprire i gasdotti Nord Stream e conquistare Marte con Elon Musk

gasdotti e pianeti per patti futuri. Non solo Kiev: il Cremlino e la Casa Bianca discutono anche del ritorno sulla scena internazionale di Gazprom e perfino della conquista di Marte.Verso al revoca elle sanzioni contro i gasdotti Nord Stream – Cinque fonti hanno riferito ieri al giornale Politico ciò che da tempo molti analisti e giornalisti sospettano: la Casa Bianca è vicina alla revoca delle sanzioni contro i gasdotti russi del Nord Stream, una scelta che è parte della strategia delle concessioni Usa per ottenere il cessate il fuoco sul campo e la normalizzazione dei rapporti tra i due imperi. Ilfattoquotidiano.it - Trump-Putin, non solo Ucraina: dialogo per riaprire i gasdotti Nord Stream e conquistare Marte con Elon Musk Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nell’accordo finale proposto da Washington a Kiev per mettere fine al conflitto russo-ucraino ci sono le condizioni che i gialloblu, Zelensky alla testa, non vogliono accettare. Ma oltre al nero su bianco del documento lungo una pagina sola, nei solchi ufficiosi dei negoziati che si sono tenuti tra russi e americani (a breve, ha promesso il ministro degli Esteri Lavrov, si terranno altri incontri), si è discusso anche di affari e missioni, veleni,e pianeti per patti futuri. NonKiev: il Cremlino e la Casa Bianca discutono anche del ritorno sulla scena internazionale di Gazprom e perfino della conquista di.Verso al revoca elle sanzioni contro i– Cinque fonti hanno riferito ieri al giornale Politico ciò che da tempo molti analisti e giornalisti sospettano: la Casa Bianca è vicina alla revoca delle sanzioni contro irussi del, una scelta che è parte della strategia delle concessioni Usa per ottenere il cessate il fuoco sul campo e la normalizzazione dei rapporti tra i due imperi.

Su altri siti se ne discute

Kyiv e non solo. Così l’Europa diventa l’argine alle derive di Putin e Trump - Forse è solo un’illusione, un colpo di sole primaverile, una speranza che cerchiamo disperatamente di trasformare in un fatto reale. Forse è così, forse è solo una proiezione dei nos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Trump: “Buone notizie su tregua”. Appello a Putin: “Non uccidere gli ucraini nel Kursk” - (Adnkronos) – "Buone notizie" sulla tregua tra Russia e Ucraina. Donald Trump non scende nei dettagli ma si mostra moderatamente… L'articolo Trump: “Buone notizie su tregua”. Appello a Putin: “Non uccidere gli ucraini nel Kursk” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Trump-Putin, chi ha avuto la meglio nel colloquio? Il presidente russo supera in astuzia The Donald: ecco perché - Il presidente russo Vladimir Putin ha superato in astuzia quello americano Donald Trump nel primo round di colloqui che avrebbe dovuto imporre una svolta al conflitto in Ucraina. L?esperienza... 🔗ilmessaggero.it

Guerra Ucraina, Trump: Putin si è offerto di fermare guerra. A Roma vedrò leader; Trump, Biden, Zelensky: l'ultimatum a Kiev sbarca a san Pietro; Media: Londra verso la rinuncia all'invio di peacekeeper in Ucraina - Media, Gb verso rinuncia a invio di peacekeeper in Ucraina; Guerra Ucraina, Trump: «Putin si è offerto di fermare la guerra». Lavrov: «Russia pronta a raggiungere accordo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Putin bombarda l'Ucraina, Trump: «Vladimir, stop!». Poi spinge il «suo» accordo di pace - Il presidente degli Stati Uniti preme su Zelensky: «Putin mi ha assicurato di voler fermare la guerra». E sui funerali del Papa: «Vorrei incontrare tutti i leader». Ma la Russia continua i bombardamen ... 🔗msn.com

Guerra in Ucraina, Trump: concessione significativa di Mosca non prendersi tutto il Paese - Trump ha affermato di credere che sia la Russia che l'Ucraina vogliano la pace, aggiungendo di avere un proprio calendario per la fine della guerra, ma avvertendo che l'atteggiamento di Washington pot ... 🔗msn.com

La fretta di Trump: "Ho una scadenza". La richiesta a Putin: "Vladimir, fermati" - Il tycoon pressa per l'accordo e punge Zelensky: "Difficile trattare con lui, non ha carte da giocare se non la pace". Lo scontro sul rifiuto di cedere la Crimea ... 🔗msn.com