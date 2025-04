Trump pronto a trivellare oceano per estrarre terre rare

terre rare rappresenta un grave pregiudizio alla sicurezza nazionale statunitense, nonché all’autonomia strategica di Washington. A tal proposito, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per promuovere l’estrazione di tali materiali dai fondali marini Ilgiornale.it - Trump pronto a trivellare l'oceano per estrarre terre rare Leggi su Ilgiornale.it Il dominio cinese sul mercato dellerappresenta un grave pregiudizio alla sicurezza nazionale statunitense, nonché all’autonomia strategica di Washington. A tal proposito, il presidenteha firmato un ordine esecutivo per promuovere l’estrazione di tali materiali dai fondali marini

