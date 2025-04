Trump Potrei incontrare Zelensky a Roma Ma lui forse non sarà ai funerali di Papa Francesco

Zelensky a Roma? "È possibile", ha risposto Donald Trump ai reporter della Casa Bianca prima di imbarcarsi sull'Air Force One per l'Italia. Per il presidente, Stati Uniti e Russia sono vicini a raggiungere un accordo sulla fine della guerra in Ucraina, come ha riferito. Today.it - Trump: "Potrei incontrare Zelensky a Roma". Ma lui forse non sarà ai funerali di Papa Francesco Leggi su Today.it Un incontro con Volodymyr? "È possibile", ha risposto Donaldai reporter della Casa Bianca prima di imbarcarsi sull'Air Force One per l'Italia. Per il presidente, Stati Uniti e Russia sono vicini a raggiungere un accordo sulla fine della guerra in Ucraina, come ha riferito.

Approfondimenti da altre fonti

Trump, terremoto continuo: "Potrei rivedere la mia decisione". Piegato anche il Canada a tempo record? - Clamorosi colpi di scena, l'uno dopo l'altro. Donald Trump incontenibile. Ora il presidente americano ha aperto alla possibilità di rivedere il raddoppio dei dazi su alluminio e acciaio canadesi - annunciato in giornata - dopo quanto detto dal premier dell'Ontario, Doug Ford, il quale ha fatto sapere di voler sospendere le tariffe del 25% sull'elettricità fornita a tre stati americani. Una mossa che potrebbe segnare una distensione nei rapporti commerciali tra i due paesi, dopo un'escalation di minacce reciproche. 🔗liberoquotidiano.it

Papa Francesco, sabato i funerali: attese 200mila persone a Roma. Zelensky: “Vorrei incontrare Trump in Vaticano” - Dal principe William d’Inghilterra alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dal presidente francese Emmanuel Macron a quello argentino Javier Milei. Reali, capi di Stato e di governo da tutto il mondo sono attesi sabato a Roma per i funerali di Papa Francesco, un maxi-evento a cui, secondo le autorità, parteciperanno oltre duecentomila persone e circa 170 delegazioni straniere. 🔗ilfattoquotidiano.it

Zelensky vuole incontrare Trump prima di Putin. Scontro sulle terre rare ucraine - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in un’intervista alla Reuters che è importante per lui incontrare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima che il tycoon veda il suo omologo russo Vladimir Putin: “È fondamentale, altrimenti sembrerà un colloquio sull’Ucraina senza l’Ucraina. È comunque importante che i partner discutano prima delle loro questioni […] The post Zelensky vuole incontrare Trump prima di Putin. 🔗lidentita.it

