Trump Piano dazi va molto bene America diventerà molto ricca

Trump parla brevemente ai cronisti prima di partire per Roma dove domani parteciperà ai funerali di Papa Francesco. "Il Piano dazi va molto bene, renderemo questo paese molto ricco" assicura, e aggiunge di aver parlato "varie volte" con il presidente cinese Xi Jinping. Quotidiano.net - Trump: "Piano dazi va molto bene l'America diventerà molto ricca" Leggi su Quotidiano.net Washington, 25 apr. (askanews) - Donaldparla brevemente ai cronisti prima di partire per Roma dove domani parteciperà ai funerali di Papa Francesco. "Ilva, renderemo questo paesericco" assicura, e aggiunge di aver parlato "varie volte" con il presidente cinese Xi Jinping.

