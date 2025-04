Trump no proroga dazi aiuti a Gaza

proroga di 90 giorni all'attuazione dei dazi cosiddetti "reciproci". Così Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One che lo sta portando a Roma. Il presidente Usa ha anche annunciato l'intenzione di non rimuovere i dazi alla Cina a meno che Pechino non offra "qualcosa di sostanziale" in cambio. Su Gaza ha detto che sta facendo pressione sul premier israeliano Netanyahu perché consenta l'ingresso degli aiuti bloccati da quasi 2 mesi. "Dobbiamo essere buoni con Gaza", ha detto Trump. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 23.00 E' "improbabile" una ulterioredi 90 giorni all'attuazione deicosiddetti "reciproci". Cosìai giornalisti a bordo dell'Air Force One che lo sta portando a Roma. Il presidente Usa ha anche annunciato l'intenzione di non rimuovere ialla Cina a meno che Pechino non offra "qualcosa di sostanziale" in cambio. Suha detto che sta facendo pressione sul premier israeliano Netanyahu perché consenta l'ingresso deglibloccati da quasi 2 mesi. "Dobbiamo essere buoni con", ha detto

