Trump nessuna scadenza per accordo sul Ucraina

nessuna scadenza. Voglio solo farlo il più velocemente possibile": così ha risposto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a domande dei reporter sui negoziati per la pace in Ucraina. Quotidiano.net - Trump, 'nessuna scadenza per accordo sull'Ucraina' Leggi su Quotidiano.net . Voglio solo farlo il più velocemente possibile": così ha risposto il presidente degli Stati Uniti Donalda domande dei reporter sui negoziati per la pace in

Cosa riportano altre fonti

Trump: "Nessuna pausa ai dazi, la Ue dovrà comprare energia da noi" | Cina: "Non accetteremo ricatti Usa, lotta fino alla fine" - Bozza di risposta Ue, Palazzo Chigi: "La guerra commerciale non avvantaggia nessuno". Nuovo crollo sulle Borse europee: Piazza Affari chiude a -5%. 🔗tgcom24.mediaset.it

Trump dà una scadenza a Netanyahu su Gaza. E Witkoff vola a Mosca - Trump starebbe “perdendo la pazienza” con Netanyahu e gli avrebbe dato due o tre settimane di tempo per porre fine alla guerra di Gaza. Lo riferisce Yedioth Ahronoth, riportando confidenze ricevute da alcuni funzionari israeliani. Così Ynet: “Alcuni funzionari israeliani che hanno parlato con le loro controparti americane hanno appreso che Trump ha concesso a Netanyahu altro tempo per continuare le operazioni militari, ma non più di due o tre settimane”. 🔗it.insideover.com

La vecchia Oms ha la data di scadenza. L’uomo di Trump: «È in mano ai cinesi» - Miller, consulente strategico del presidente Usa, demolisce l’ente sanitario a un convegno organizzato da Borghi (Lega). Gismondo: «Un baraccone che fa business». Frajese: «Spaccia il gender come scienza». Continua a leggere 🔗laverita.info

Trump, 'nessuna scadenza per accordo sull'Ucraina'; Trump, 'nessuna scadenza per accordo sull'Ucraina'; Trump, 'nessuna scadenza per accordo sull'Ucraina'; Trump: contatti con Cina, che smentisce. Esenzioni Pechino su chip Usa - Ft, Apple punta a spostare assemblaggio iphone da Cina a India. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump, 'nessuna scadenza per accordo sull'Ucraina' - "Nessuna scadenza. Voglio solo farlo il più velocemente possibile": così ha risposto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a domande dei reporter sui negoziati per la pace in Ucraina. (ANSA). ( ... 🔗ansa.it

La fretta di Trump: "Ho una scadenza". La richiesta a Putin: "Vladimir, fermati" - Il tycoon pressa per l'accordo e punge Zelensky: "Difficile trattare con lui, non ha carte da giocare se non la pace". Lo scontro sul rifiuto di cedere la Crimea ... 🔗msn.com

TikTok, Trump estende scadenza per accordo: cosa significa - Il presidente degòli Stati Uniti Donald Trump ha esteso la scadenza per la vendita di TikTok ... "La mia amministrazione ha lavorato duramente a un accordo per salvare TikTok e abbiamo fatto ... 🔗informazione.it