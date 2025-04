Trump Mi ha chiamato Xi non è segno di debolezza La Cina toglie i dazi all’import di alcuni beni Usa ecco quali

Cina sulla questione dazi. Pechino infatti avrebbe concesso alcune esenzioni tariffarie sull'import dagli Usa e valuta, con il ministero del Commercio, l'ipotesi di eliminare altri dazi al 125%, come misure di sollievo per le aziende colpite dalla guerra commerciale di Trump. Lo riporta il il Financial Times che c Michael Hart, capo della Camera di Commercio Usa in Cina, ha detto che l'import di prodotti sanitari - riporta il Financial Times - sono sotto revisione per possibili esenzioni. Le aziende di settori come aviazione e prodotti chimici industriali hanno riferito che alcuni dei prodotti hanno strappato la sospensione, mentre i media locali hanno riferito di misure simili per alcuni microchip. (COMBO) This combination of pictures created on April 04, 2025 shows, L-R, US President Donald Trump in Miami, Florida, on April 3, 2025 and China's President Xi Jinping in Beijing on March 5, 2025. Quotidiano.net - Trump: “Mi ha chiamato Xi, non è segno di debolezza”. La Cina toglie i dazi all’import di alcuni beni Usa: ecco quali Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 aprile 2025 – Sembra allentarsi il braccio di ferro tra Usa esulla questione. Pechino infatti avrebbe concesso alcune esenzioni tariffarie sull'import dagli Usa e valuta, con il ministero del Commercio, l'ipotesi di eliminare altrial 125%, come misure di sollievo per le aziende colpite dalla guerra commerciale di. Lo riporta il il Financial Times che c Michael Hart, capo della Camera di Commercio Usa in, ha detto che l'import di prodotti sanitari - riporta il Financial Times - sono sotto revisione per possibili esenzioni. Le aziende di settori come aviazione e prodotti chimici industriali hanno riferito chedei prodotti hanno strappato la sospensione, mentre i media locali hanno riferito di misure simili permicrochip. (COMBO) This combination of pictures created on April 04, 2025 shows, L-R, US President Donaldin Miami, Florida, on April 3, 2025 and China's President Xi Jinping in Beijing on March 5, 2025.

