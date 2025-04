Trump la Russia ha dimostrato la sua volontà di pace non prendendo il controllo di tutta l’Ucraina

Trump ha affermato che la Russia ha dimostrato la sua volontà di pace non prendendo il controllo di tutta l'Ucraina. Trump: la Russia ha dimostrato la sua volontà di pace Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la Russia ha dimostrato la sua volontà di pace non prendendo il controllo.

Trump ha un inviato speciale per l’Ucraina, Kellogg, ma con la Russia ci parla quello per il Medio Oriente. Nbc: «È troppo vicino a Kiev» - Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell’esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un’idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: “Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà”». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d’armi, ... 🔗open.online

Trump: "Ottimi colloqui con Russia, Ucraina ha avuto 3 anni per accordo" - (Agenzia Vista) Usa, 19 febbraio 2025 “I colloqui sono andati benissimo, sono molto più fiducioso. L'Ucraina è arrabbiata perché non era al tavolo? Hanno avuto un posto per 3 anni e per tanto tempo prima. Avrebbero potuto sistemare tutto facilmente anni fa, senza perdere tanti territori e senza perdere nessuna vita. Chi si lamenta perché non era al tavolo avrebbe dovuto concludere un accordo tanto tempo fa”. 🔗liberoquotidiano.it

“Trump finora ha mostrato debolezza con Putin, la pace arriverà solo con un pugno di ferro con la Russia” - L’intervista di Fanpage.it al diplomatico americano John Herbst, direttore del Centro Eurasia dell’Atlantic Council: “Il nostro presidente ha il potenziale per risolvere il conflitto, ma solo con una politica più dura nei confronti della Russia, evitando le sue attuali indecisioni e debolezze". 🔗fanpage.it

UCRAINA: Trump su attacchi russi a Kiev: "Vladimir, STOP!" - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Ucraina: 15,40 - Il presidente Donald Trump ha criticato il presidente russo Vladimir Putin dopo che Mosca ha bombardato Kiev con mis ... 🔗msn.com

Guerra Ucraina, Trump: «Putin si è offerto di fermare la guerra». Lavrov: «Russia pronta a raggiungere accordo» - Trump afferma di credere d'aver raggiunto un «accordo con la Russia» per porre fine alla guerra e che ora deve ottenere l'ok di Zelensky. Ieri nuovo attacco del presidente Usa ... 🔗leggo.it

Ucraina, raid russi su Kiev: “12 morti e 90 feriti”. Trump: “Putin e Zelensky vogliono la pace, è ora di negoziare” - Diverse persone sotto le macerie. Il ministro degli Esteri Andrii Sybiha: "Putin dimostra di voler solo continuare la guerra" ... 🔗ilfattoquotidiano.it