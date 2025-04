Trump la rivelazione su Putin Ecco a cosa ha rinunciato

Trump, secondo cui l'omologo russo Vladimir Putin avrebbe deciso di rinunciare a conquistare "l'intero Paese". Il capo della Casa Bianca ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro nell'Ufficio Ovale con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Di tutta risposta, però, l'Ucraina e gran parte dell'Europa hanno respinto con forza questa idea, sostenendo che non è affatto una concessione da parte di Mosca sospendere la sua conquista territoriale.Oggi, invece, potrebbe tenersi a Mosca un incontro riservato tra Putin e l'inviato speciale del presidente statunitense, Steve Witkoff. L'indiscrezione circola da alcuni giorni e ha ricevuto una parziale conferma da parte della Casa Bianca, che ha dichiarato probabile la visita di Witkoff in Russia nel corso della settimana, senza tuttavia confermare l'appuntamento diretto con il capo del Cremlino. Liberoquotidiano.it - Trump, la rivelazione su Putin: "Ecco a cosa ha rinunciato" Leggi su Liberoquotidiano.it La Russia ha fatto una "concessione piuttosto importante" per porre fine alla guerra in Ucraina: a dirlo il presidente americano Donald, secondo cui l'omologo russo Vladimiravrebbe deciso di rinunciare a conquistare "l'intero Paese". Il capo della Casa Bianca ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro nell'Ufficio Ovale con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Di tutta risposta, però, l'Ucraina e gran parte dell'Europa hanno respinto con forza questa idea, sostenendo che non è affatto una concessione da parte di Mosca sospendere la sua conquista territoriale.Oggi, invece, potrebbe tenersi a Mosca un incontro riservato trae l'inviato speciale del presidente statunitense, Steve Witkoff. L'indiscrezione circola da alcuni giorni e ha ricevuto una parziale conferma da parte della Casa Bianca, che ha dichiarato probabile la visita di Witkoff in Russia nel corso della settimana, senza tuttavia confermare l'appuntamento diretto con il capo del Cremlino.

