Trump Incontro con Zelensky a Roma E possibile Finiti al Cremlino i colloqui tra Witkoff e Putin Ipotesi trattative dirette Mosca Kiev

Zelensky lo capisce". Il leader ucraino: "Mosca ha usato un missile nordcoreano nel raid sulla capitale". Media: Londra verso la rinuncia all'invio di peacekeeper Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Incontro con Zelensky a Roma? E' possibile" | Finiti al Cremlino i colloqui tra Witkoff e Putin: "Ipotesi trattative dirette Mosca-Kiev" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il presidente Usa: "La Crimea resterà alla Russia,lo capisce". Il leader ucraino: "ha usato un missile nordcoreano nel raid sulla capitale". Media: Londra verso la rinuncia all'invio di peacekeeper

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Il generale Kellogg a Kiev: incontro con Zelensky e accuse di Trump - "Il generale Kellogg è già a Kiev. Ha già incontrato il comandante in capo Syrsky, i nostri responsabili dell'intelligence e dei servizi speciali. Domani lo incontrerò personalmente. Per noi è molto importante che l'incontro e il lavoro complessivo con l'America siano costruttivi": così nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel giorno in cui Donald Trump lo ha accusato di essere "un dittatore mai eletto". 🔗quotidiano.net

Trump vede Zelensky: “Mai definito dittatore. Ho grande rispetto per lui, avremo un incontro positivo” - Donald Trump, in vista dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di oggi, ha spiegato di avere un “grande rispetto” nei suoi confronti e smentendo così le critiche pubblicate sui social nei giorni scorsi. Alla domanda dell’inviato Bbc che ha chiesto al presidente americano se avesse intenzione di scusarsi per aver definito il suo omologo ucraino un “dittatore”, Trump ha risposto: “L’ho detto io? Non ci posso credere”. 🔗secoloditalia.it

Trump, incontro con Zelensky a Roma? E' possibile - Un incontro con Volodymyr Zelensky a Roma? "E' possibile", ha risposto Donald Trump ai reporter della Casa Bianca prima di imbarcarsi sull'Air Force One per l'Italia. (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Trump: "Incontro con Zelensky a Roma? E' possibile" | Finiti al Cremlino i colloqui tra Witkoff e Putin: "Ipotesi trattative dirette Mosca-Kiev" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.157. Trump ha detto ai giornalisti che, una volta a Roma, potrebbe incontrare Volodymyr Zelensky, anche lui in Italia per i funerali di Papa Francesco. Intanto, ... 🔗msn.com

Trump oggi a Roma per funerali Papa Francesco: "Avrò incontri con i leader" - Il presidente americano: 'I leader vorranno vedermi per i dazi'. Con Zelensky primo 'incrocio' dalla lite del 28 febbraio ... 🔗msn.com