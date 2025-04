Trump improbabile una proroga della sospensione dei dazi

Trump ha detto che e' "probabilmente improbabile" una estensione della sospensione di 90 giorni dei dazi. Quotidiano.net - Trump, improbabile una proroga della sospensione dei dazi Leggi su Quotidiano.net Parlando con i reporter a bordo dell'Air Force One, Donaldha detto che e' "probabilmente" una estensionedi 90 giorni dei

Dazi, Trump frena su nuova proroga di 90 giorni: “Improbabile” - (Adnkronos) – E' "improbabile" un'ulteriore proroga di 90 giorni all'attuazione dei dazi cosiddetti 'reciproci'. A frenare è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One in direzione Roma, per i funerali di Papa Francesco. A una domanda sulla possibilità di concedere un'altra sospensione di tre mesi, Trump ha […] 🔗periodicodaily.com

Le ragioni di chi sostiene la politica dei dazi nonostante tutto. Ma Trump è un “salvatore” molto improbabile - Tra le tante storie di delocalizzazione, ce n’è una particolarmente emblematica che vale la pena riassumere. Aiuta a capire la rabbia di tanti statunitensi che dalla globalizzazione hanno avuto danni e non benefici e il motivo per cui difficilmente gli scossoni provocati in questi giorni dai dazi di Trump faranno vacillare il loro appoggio al presidente. Nel 2002, l’attuale governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, lavorava per il grande e potente gruppo di private equity Carlyle. 🔗ilfattoquotidiano.it

