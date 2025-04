Trump I negoziati con l’Iran stanno andando molto bene

andando molto bene”. E’ quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), rispondendo ad una domanda sui negoziati con l’Iran per il nucleare, prima di partire per Roma. “Possiamo raggiungere un accordo senza l’attacco. Spero di sì”, ha aggiunto Trump, pur riconoscendo che in futuro potrebbe essere necessaria un’azione militare.“Non ho reso la situazione confortevole per loro, ma non ho detto di no”, ha dichiarato il tycoon. “Alla fine avrei lasciato loro la scelta, ma ho detto che avrei preferito di gran lunga un accordo piuttosto che sganciare bombe”. Alla domanda se fosse preoccupato di essere “trascinato” in una guerra con l’Iran da Netanyahu, Trump ha risposto che, al contrario, “potrebbe entrarci molto volentieri. Se non raggiungiamo un accordo, sarò io a guidare il gruppo”. Lopinionista.it - Trump: “I negoziati con l’Iran stanno andando molto bene” Leggi su Lopinionista.it WASHINGTON – “Penso che stiano”. E’ quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald(foto), rispondendo ad una domanda suiconper il nucleare, prima di partire per Roma. “Possiamo raggiungere un accordo senza l’attacco. Spero di sì”, ha aggiunto, pur riconoscendo che in futuro potrebbe essere necessaria un’azione militare.“Non ho reso la situazione confortevole per loro, ma non ho detto di no”, ha dichiarato il tycoon. “Alla fine avrei lasciato loro la scelta, ma ho detto che avrei preferito di gran lunga un accordo piuttosto che sganciare bombe”. Alla domanda se fosse preoccupato di essere “trascinato” in una guerra conda Netanyahu,ha risposto che, al contrario, “potrebbe entrarcivolentieri. Se non raggiungiamo un accordo, sarò io a guidare il gruppo”.

Su questo argomento da altre fonti

Trump: «Furioso con Putin, se saboterà i negoziati imporrò dazi sul petrolio. Iran? Patto nucleare o bombardiamo». E riparla di terzo mandato alla Casa Bianca - Tra qualche giorno si parleranno nuovamente al telefono. Nonostante con Vladimir Putin «ci sia un ottimo rapporto», il presidente americano ieri in una intervista al canale Nbc ha... 🔗ilmessaggero.it

Iran, Pezeshkian risponde alla lettera di Trump: “No a negoziati diretti” - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran ha respinto i negoziati diretti con gli Stati Uniti sul programma nucleare. Le tensioni, dunque, potrebbero aumentare ulteriormente tra Teheran e Washington. “La risposta del leader supremo alla lettera di Donald Trump è stata consegnata al contatto statunitense in Oman dal nostro fratello, il dottor Abbas Araghchi. In tale risposta, i negoziati diretti sono stati respinti, ma, per quanto riguarda i colloqui indiretti, l’Iran è sempre stato coinvolto in tali colloqui e il leader supremo ha sottolineato che i colloqui indiretti ... 🔗lapresse.it

Mosca favorevole a negoziati Usa-Iran sul nucleare | Trump: "I russi bombardano come pazzi l'Ucraina, situazione terribile" - Mosca annuncia l'avanzata su Sumy ma Kiev smentisce. Zelensky: "Pericoloso il silenzio del Cremlino che uccide i bambini" 🔗tgcom24.mediaset.it

Israele-Hamas, le notizie di oggi in diretta | Trump: «Netanyahu non mi trascinerà in una guerra con l'Iran». L'Onu: esaurite le scorte di cibo nella Striscia di Gaza; Trump, 'ottimi colloqui con l'Iran'; Lezioni per l'Iran: i negoziati falliti sul nucleare fra Trump e Kim Jong Un; La diplomazia della minaccia di Trump nei negoziati con l’Iran - Pierre Haski. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump: “I negoziati con l’Iran stanno andando molto bene” - WASHINGTON - "Penso che stiano andando molto bene". E' quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), rispondendo ad una domanda ... 🔗lopinionista.it

Meno sanzioni meno nucleare. Lo schema su cui punta l'Iran al negoziato con gli Usa - Il giorno dopo i colloqui indiretti in Oman, resta un clima positivo ma cauto. Sul Teheran Times: "Usa meno intransigenti, ma nulla è garantito". Il ... 🔗msn.com

Trump fa il punto: 'Le trattative con l'Iran stanno andando bene' e sull'Ucraina 'penso che andrà tutto bene' - Il presidente americano dopo aver escluso dai dazi smartphone e pc ha annunciato che lunedì chiarirà la sua posizione su eventuali tariffe per i semiconduttori (ANSA) ... 🔗ansa.it