Trump ghiaccia l’Ucraina La Crimea resterà con la Russia Zelensky lo sa

Trump, ha rilasciato dichiarazioni che potrebbero avere un impatto significativo sulla politica internazionale e sul conflitto in corso tra Russia e Ucraina. In un’intervista con Time, Trump ha affermato che la Crimea “resterà con la Russia”, sottolineando che questa realtà è ormai riconosciuta anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.“La Crimea è con la Russia da molto tempo, molto prima che arrivasse Trump”, ha detto Trump, definendo il conflitto in Ucraina “una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere”. Trump ha attribuito la responsabilità dell’annessione della Crimea alla presidenza di Barack Obama, dichiarando: “La Crimea è stata data ai russi da Barack Hussein Obama, non da me. Se fossi stato presidente all’epoca, non sarebbe accaduto”. Thesocialpost.it - Trump ghiaccia l’Ucraina: “La Crimea resterà con la Russia, Zelensky lo sa” Leggi su Thesocialpost.it Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha rilasciato dichiarazioni che potrebbero avere un impatto significativo sulla politica internazionale e sul conflitto in corso trae Ucraina. In un’intervista con Time,ha affermato che lacon la”, sottolineando che questa realtà è ormai riconosciuta anche dal presidente ucraino Volodymyr.“Laè con lada molto tempo, molto prima che arrivasse”, ha detto, definendo il conflitto in Ucraina “una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere”.ha attribuito la responsabilità dell’annessione dellaalla presidenza di Barack Obama, dichiarando: “Laè stata data ai russi da Barack Hussein Obama, non da me. Se fossi stato presidente all’epoca, non sarebbe accaduto”.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump ha un inviato speciale per l’Ucraina, Kellogg, ma con la Russia ci parla quello per il Medio Oriente. Nbc: «È troppo vicino a Kiev» - Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell’esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un’idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: “Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà”». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d’armi, la condivisione di informazioni di intelligence e le immagini satellitari solo dopo il via libera di Kiev ... 🔗open.online

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

Ucraina, Zelensky: “Putin porterà Bielorussia in guerra”. Il piano di Trump è pronto - (Adnkronos) – L'Ucraina crede che la Russia trascinerà la Bielorussia in guerra. Intanto, il piano di Donald Trump per porre fine al conflitto prende forma e potrebbe essere illustrato la prossima settimana. Dopo l'apertura del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, disposto a dialogare direttamente con il presidente russo Vladimir Putin, da Kiev arriva il nuovo allarme. […] L'articolo Ucraina, Zelensky: “Putin porterà Bielorussia in guerra”. 🔗.com

“Offerta finale”, Trump: Kiev accetti l’occupazione russa; L'«offerta finale» di Trump all'Ucraina: «La Crimea e i territori occupati riconosciuti come russi»; TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * TRUMP: «È PIÙ DIFFICILE TRATTARE CON L'UCRAINA CHE CON LA RUSSIA; Trump critica Zelensky per il rifiuto di riconoscere la Crimea come russa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump ghiaccia l’Ucraina: “La Crimea resterà con la Russia, Zelensky lo sa” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilasciato dichiarazioni che potrebbero avere un impatto significativo sulla politica internazionale e ... 🔗thesocialpost.it

Ucraina, Donald Trump: “La Crimea? Per colpa di Obama resterà alla Russia . Zelensky lo capisce, tutti lo sanno” - In un'intervista al Time, il presidente Usa a tutto campo: l'errore di Kiev nella Nato, la (presunta) telefonata con Xi sui dazi, dialogo con l'Iran e l'alt a Netanyahu ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump si scaglia contro Zelensky sulla Crimea e altre notizie interessanti - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato il capo di Stato dell'Ucraina Volodymyr Zelensky di prolungare volontariamente la guerra pur di non cedere l'ormai perduta Crimea alla Federazi ... 🔗limesonline.com