Ilfoglio.it - Trump è diventato l’idolo dei crypto boys, ma a scapito della Casa Bianca

Primadiscesa in campo sulle scale mobili Donald J.veniva preso in giro perché brandizzava col proprio nome tutto ciò che poteva essere messo in vendita. C’erano i casinò (bancarotte varie), le bistecche firmate(durate due mesi sul mercato), laUniversity (chiusa e finita a class action milionarie), le cravatte (vendute al chilo nei discount). La presidenza non ha cambiato la natura delimprenditore. Più che America First, cash first. Il gioco dei dazi e le esoteriche equazioni per calcolarli ha portato alcuni amici diad arricchirsi, che quasi sembra un’elaborata truffa da film di Steven Soderbergh. “Lui ha guadagnato 2,5 miliardi oggi, lui 900 milioni”, ha detto il presidente indicando due uomini d’affari nello Studio Ovale il giorno dopo aver annunciato una pausa di 90 giorni sui dazi globali, con Wall Street che sanguinava fino a poco prima.