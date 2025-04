Trump arrivato a Fiumicino

Trump è arrivato a Roma per partecipare domani mattina, in piazza San Pietro, ai funerali di Papa Francesco. L'Air Force One è atterrato alle 22.55 all'aeroporto di Fiumicino. Quotidiano.net - Trump arrivato a Fiumicino Leggi su Quotidiano.net Il presidente Usa Donalda Roma per partecipare domani mattina, in piazza San Pietro, ai funerali di Papa Francesco. L'Air Force One è atterrato alle 22.55 all'aeroporto di

Se ne parla anche su altri siti

Russia, arrivato l’inviato di Trump Witkoff - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che l’inviato del presidente Usa Donald Trump, Steve Witkoff, è arrivato in Russia. Lo riportano le agenzie di stampa russe, dopo che la testata Axios aveva riferito che Witkoff si è recato in Russia ed è atteso che incontri oggi il presidente russo Vladimir Putin. “Sì, confermo, è effettivamente arrivato in Russia”, ha detto Peskov, che non ha al momento confermato l’incontro con Putin ma ha promesso che informerà i giornalisti se un meeting con Witkoff verrà inserito nell’agenda del presidente russo. 🔗lapresse.it

Zelensky arrivato in Usa, oggi da Trump - 8.00 Il presidente ucraino Zelensky è giunto a Washington dove incontra oggi il presidente Usa Trump. I due leader parleranno dell'accordo sulle terre rare ucraine e delle garanzie di sicurezza chieste da Kiev per negoziare con Mosca e a difesa da eventuali nuovi attacchi. Ieri Trump ha previsto che quello di oggi sarà "un incontro molto positivo", attenuando le sue posizioni su Zelensky. Un dittatore? "L'ho detto io?" e il presidente ucraino è un uomo "molto coraggioso", ha detto parlando con il premier britannico Starmer. 🔗servizitelevideo.rai.it

Il Liberation Day è arrivato: i dazi di Trump da oggi, come funzionano le tariffe universali - Il Giorno della Liberazione è arrivato. Oggi, mercoledì 2 aprile, Donald Trump lancerà la madre di tutte le battaglie commerciali: i nuovi dazi che dovrebbero inaugurare un’«età dell’oro» per l’America. Oppure far crollare l’economia globale. Il presidente viene descritto dai media come ancora impegnato a mettere a punto il progetto, la cui portata e il cui contenuto restano ancora misteriosi. «La spogliazione dell’America sarà finita. 🔗open.online

Fiumicino blindata, atterrati numerosi capi di Stato per i funerali del Papa. Stasera arriva Trump; Trump arrivato a Fiumicino; Trump a Roma: «Vedrò Meloni. Papa Francesco? Un tipo fantastico». Zelensky: «Potrei non partecipare ai funeral; Trump arriverà a Fiumicino e ripartirà per festeggiare Melania -. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Trump arrivato a Fiumicino - Il presidente Usa Donald Trump è arrivato a Roma per partecipare domani mattina, in piazza San Pietro, ai funerali di Papa Francesco. L'Air Force One è atterrato alle 22.55 all'aeroporto di Fiumicino. 🔗ansa.it

'Vedrò Meloni e altri', ma è giallo sull'agenda di Trump a Roma - Il programma ufficiale diffuso dalla Casa Bianca ha tempi strettissimi, ma prima di partire da Washington Donald Trump, incalzato dai giornalisti, ha insistito: a Roma per i funerali di Papa Francesco ... 🔗ansa.it

Papa: Trump atterrato a Roma Fiumicino - Milano, 25 apr. (LaPresse) – L’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la first lady Melania è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Roma Fiumicino. L’inquilino ... 🔗lapresse.it