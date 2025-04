Trump arriva a Roma alle 23 nessun incontro previsto nel programma ufficiale

Trump, insieme alla first lady Melania, partiranno oggi per Roma, dove partecipano domani ai funerali di Papa Francesco. L'arrivo a Roma è previsto per la serata alle 23. Nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca non è previsto alcun incontro bilaterale.Il presidente e sua moglie arriveranno direttamente da Villa Taverna, sede dell'ambasciata Usa a Roma, alla basilica di San Pietro e ripartiranno subito dopo le esequie, intorno alle 13.30, sbarcando a Newark. Quindi tappa al Trump National Golf Club Bedminster, in New Jersey. Trump sarà in tutto a Roma e in Vaticano poco più di mezza giornata. I tempi ristretti non lasciano grande spazio per incontri e tantomeno per vertici ipotizzati.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

