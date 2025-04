Trump antiamericanismo e difesa L’opinione degli italiani spiegata da Alessandra Ghisleri

italiani non si sono improvvisamente svegliati anti-americani. Sono solo "preoccupati dalla possibilità di poter perdere l'ombrello protettivo degli Usa". Lo dice a Formiche.net Alessandra Ghisleri, sondaggista di lungo corso e direttrice di Euromedia Research, approfondendo una recente rilevazione sul "sentiment" italiano dal quale emergono chiaramente due aspetti: "Rispetto ad altri Paesi europei, l'Italia è tendenzialmente ostile alla spesa militare. Parallelamente, alla luce dei nuovi equilibri e del rapporto con gli Usa, oltre il 60% dei cittadini sostiene la necessità che l'Europa investa in tecnologia per essere sempre più autonoma dall'America".Che segnali vanno colti da questi indicatori?Settimanalmente, da quando si è insediata la nuova amministrazione americana, conduciamo delle rilevazioni per saggiare la percezione degli italiani.

